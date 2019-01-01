Надежная защита Гордона и эффектный полет Леонарда - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за понедельник, 24 февраля.

Кавай Леонард Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Джоэла Эмбиида, Джеймса Хардена, Кавая Леонарда и других звездных баскетболистов.

Смотрите также мощный данк Лавина и невероятную игру Окоги, которые попали в подборку лучших моментов другого игрового дня НБА.