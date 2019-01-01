НБА: Милуоки в овертаме обыграл Вашингтон, Атланта уступила Филадельфии
Кливленд - Майами 125:119 OT (21:29, 35:39, 24:31, 31:12, 14:8)
Кливленд: Лав (17 + 14 подборов), Гарлэнд (14 + 7 передач), Секстон (13), Драммонд (13), Осман (7) - старт; Портер (30 + 8 подборов), Нэнс (16 + 8 подборов), Томпсон (15 + 9 подборов), Экзам (0), Деллаведова (0).
Майами: Адебайо (22 + 13 подборов + 9 передач + 4 блок-шота + 6 потерь), Нанн (21), Робинсон (15), Джонс (10 + 7 подборов), Олиник (6) - старт; Драгич (22 + 6 передач), Краудер (16 + 9 подборов), Силва (4), Игудала (3 + 4 блок-шота).
Филадельфия - Атланта 129:112 (41:24, 28:28, 22:40, 38:20)
Филадельфия: Эмбиид (49 + 14 подборов), Харрис (25), Ричардсон (13), Милтон (7 + 6 передач), Хорфорд (7 + 8 подборов) - старт; Коркмаз (15), Беркс (7), Робинсон (6), Тайбулл (0).
Атланта: Янг (28 + 7 подборов + 10 передач), Хантер (22 + 7 подборов), Коллинз (21 + 9 подборов), Хертер (9), Дедмон (5) - старт; Реддиш (10), Фернанду (10), Тиг (4), Грэм (3), Картер (0).
Вашингтон - Милуоки 134:137 OT (25:30, 22:27, 35:38, 41:28, 11:14)
Вашингтон: Бил (55 + 9 потерь), Смит (13 + 7 передач), Хачимура (12), Маинми (10), Бонга (0 + 9 подборов) - старт; Напьер (27 + 7 передач), Вагнер (8 + 10 подборов), Робинсон (5), Браун (4).
Милуоки: Миддлтон (40), Бледсоу (23 + 7 подборов + 10 передач), Я. Адетокумбо (22 + 14 подборов + 8 потерь), Р. Лопес (11), Мэттьюз (10) - старт; Хилл (14), Дивинченцо (12 + 10 подборов), Коннотон (3), Ильясова (2), Браун (0), Марв. Уильямс (0).
Бруклин - Орландо 113:115 (27:22, 27:19, 33:40, 26:34)
Бруклин: Динуидди (24 + 8 передач), Леверт (19 + 8 передач), Аллен (16 + 11 подборов), Харрис (12), Принс (10) - старт; Темпл (18), Джордан (6 + 8 подборов), Чендлер (5), Луваву-Кабарро (3).
Орландо: Гордон (27 + 10 подборов), Фурнье (21), Вучевич (16 + 10 подборов), Эннис (13), Фульц (5 + 7 передач) - старт; Росс (21 + 8 подборов), Картер-Уильямс (6), Бамба (5 + 5 блок-шотов), Огастин (1).
Хьюстон - Нью-Йорк 123:112 (36:33, 36:24, 29:29, 22:26)
Хьюстон: Харден (37 + 9 передач + 6 потерь), Гордон (16), Ковингтон (11 + 7 подборов + 4 блок-шота), Хауз (10), Такер (2) - старт; Маклемор (17), Риверс (14), Грин (9), Кэрролл (7), Кабокло (0), Сефолоша (0).
Нью-Йорк: Барретт (21 + 5 потерь), Рэндл (17 + 12 подборов), Смит (15 + 7 подборов + 7 перехватов), Харклесс (7), Гибсон (6) - старт; Портис (12 + 8 подборов), Робинсон (10 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Трир (9), Дотсон (9), Нокс (3), Буллок (3).
Даллас - Миннесота 139:123 (41:27, 40:38, 29:31, 29:27)
Даллас: Хардуэй (23), Дончич (20 + 9 подборов + 7 передач), Сет Карри (19), Порзингис (15 + 9 подборов), Финни-Смит (8) - старт; Райт (16), Бареа (12 + 8 передач), Клебер (11 + 7 подборов), Марьянович (6), Джексон (4), Ли (3), Кидд-Гилкрист (2).
Миннесота: Расселл (29), Бизли (21), Эрнангомес (8), Окоги (6), Рид (6 + 4 блок-шота) - старт; Джонсон (19), Калвер (13), Мартин (11), Маклафлин (5), Лэйман (5), Эванс (0), Науэлл (0).
Юта - Финикс 111:131 (35:27, 27:35, 26:37, 23:32)
Юта: Митчелл (38), Богданович (16), Гобер (13 + 8 подборов), Инглс (9), Конли (8) - старт; Кларксон (14), О'Нил (5 + 9 подборов), Мудиай (4), Брэдли (4), Такер (0), Ньянг (0), Морган (0).
Финикс: Букер (24 + 10 передач), Рубио (22 + 11 передач + 7 перехватов), Убре (18), Эйтон (16), Бриджес (8) - старт; Шарич (14), Бэйнс (9 + 8 подборов), Картер (8), К. Джонсон (8), Джером (2), Диалло (2), Окобо (0).
Клипперс - Мемфис 124:97 (40:14, 26:23, 24:29, 34:31)
Клипперс: Ленард (25 + 8 подборов), М-с Моррис (13), Джордж (7), Беверли (6), Зубац (6 + 10 подборов) - старт; Харрелл (22), Шэмет (13), Грин (13 + 9 подборов), Уильямс (8 + 6 передач), Паттерсон (6), Джексон (5 + 6 передач), Коффи (0), Макгрудер (0).
Мемфис: Морэнт (16), Андерсон (6 + 8 подборов), Валанчюнас (5 + 7 подборов), Брукс (4), Кларк (0) - старт; Джош Джексон (14), Дженг (14 + 10 подборов + 4 блок-шота), Джонс (8), Кончар (8 + 7 подборов), Гудурич (8), Мелтон (5), Белл (5), Ханнах (4).
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