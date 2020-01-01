Мощный данк Лавина и невероятная игра Окоги - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за воскресенье, 23 февраля.

Зак Лавин Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Данило Галлинари, Зака Лавина, Зайона Уильямсона и других звездных баскетболистов.

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