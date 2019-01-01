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Михайлюк принес 5 очков Детройту в матче против Портленда

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Детройт проиграл Портленду с разницей всего лишь в 3 очка.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

В рамках очередного игрового дня НБА Детройт Пистонс провел матч с Портленд Трэйл Блэйзерс.

Участие в поединке принял украинский свингмен Пистонс Святослав Михайлюк, который вышел в стартовой пятерке и провел на паркете 15 минут 24 секунды.

За это время Михайлюк набрал 5 очков (1/1 двухочковых, 1/4 трехочковых), совершил один подбор и отдал 2 передачи, а также допустил одну потерю и один раз сфолил.

Матч против Блейзерс стал для Михайлюка уже 49-м в текущем сезоне НБА. Детройт уступил в этом поединке со счетом 107:104. В данный момент Детройт занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Вашему вниманию результаты всех матчей НБА за воскресенье, 23 февраля.

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Теги: Святослав Михайлюк, Детройт Пистонс, НБА, баскетбол, Портленд Трэйл Блэйзерс
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