Михайлюк принес 5 очков Детройту в матче против Портленда

Детройт проиграл Портленду с разницей всего лишь в 3 очка.

В рамках очередного игрового дня НБА Детройт Пистонс провел матч с Портленд Трэйл Блэйзерс.

Участие в поединке принял украинский свингмен Пистонс Святослав Михайлюк, который вышел в стартовой пятерке и провел на паркете 15 минут 24 секунды.

За это время Михайлюк набрал 5 очков (1/1 двухочковых, 1/4 трехочковых), совершил один подбор и отдал 2 передачи, а также допустил одну потерю и один раз сфолил.

Матч против Блейзерс стал для Михайлюка уже 49-м в текущем сезоне НБА. Детройт уступил в этом поединке со счетом 107:104. В данный момент Детройт занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Вашему вниманию результаты всех матчей НБА за воскресенье, 23 февраля.