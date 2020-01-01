НБА: Детройт с Михайлюком уступил Портленду, Лейкерс обыграл Бостон
Лейкерс - Бостон 114:112 (28:19, 28:35, 31:33, 27:25)
Лейкерс: Дэвис (32 + 13 подборов + 6 потерь), Джеймс (29 + 8 подборов + 9 передач), Макги (4 + 8 подборов), Грин (3), Брэдли (3) - старт; Кузма (16), Ховард (10 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (7), Карузо (6), Рондо (4 + 5 перехватов).
Бостон: Тейтум (41), Браун (20), Тайс (16 + 9 подборов), Смарт (14 + 7 подборов), Хэйворд (10 + 8 подборов + 9 передач) - старт; Лэнгфорд (5), Г. Уильямс (4), Уонамейкер (2), Оджелей (0), Кантер (0).
Денвер - Миннесота 128:116 (43:38, 30:27, 24:22, 31:29)
Денвер: Миллсэп (25 + 7 подборов), Йокич (24 + 7 подборов + 6 передач), Мюррэй (19 + 6 передач), Харрис (13), Бартон (7 + 6 передач) - старт; Моррис (13 + 6 передач), Грант (12), Пламли (9), Портер (2), Крэйг (2), Вонле (2), Макрэй (0), Дозьер (0).
Миннесота: Бизли (17 + 8 подборов), Маклафлин (15 + 10 передач), Рид (13), Окоги (10), Эрнангомес (7) - старт; Мартин (21), Калвер (14), Джонсон (13), Науэлл (6).
Торонто - Индиана 127:81 (34:12, 29:20, 22:23, 42:26)
Торонто: Сиакам (21), Лаури (16 + 7 подборов + 11 передач + 5 перехватов), Ибака (15 + 15 подборов), Ванвлит (8), Ануноби (7) - старт; Томас (17), Дэвис (13), Холлис-Джефферсон (12), Буше (9 + 11 подборов + 4 блок-шота), Бриссетт (4), Миллер (3), Джонсон (2), Уотсон (0).
Индиана: А. Холидэй (14 + 6 передач), Сабонис (14 + 11 подборов), Брогдон (9), Уоррен (7), Тернер (7 + 7 подборов) - старт; Дж. Холидэй (12), Макдермотт (8), Лэмб (5), Битадзе (4), Лиф (1), Макконнелл (0), Сэмпсон (0), Джонсон (0).
Чикаго - Вашингтон 126:117 (35:31, 38:27, 28:27, 25:32)
Чикаго: Лавин (32 + 9 потерь), Янг (25), Саторански (15 + 13 передач), Гэффорд (8), Арчидиаконо (5) - старт; Уайт (33 + 5 потерь), Фелисио (6), Харрисон (2), Мокока (0).
Вашингтон: Бил (53 + 7 потерь), Смит (10), Хачимура (10 + 8 подборов), Бонга (2), Маинми (1) - старт; Бертанс (22 + 6 потерь), Браун (7), Вагнер (4), Брайант (4), Напьер (2), Робинсон (2), Пэйтон (0).
Оклахома-Сити - Сан-Антонио 131:103 (29:29, 32:26, 37:18, 33:30)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (22 + 13 подборов), Адамс (21 + 14 подборов), Дорт (15), Пол (12 + 9 подборов + 10 передач), Галлинари (12) - старт; Шредер (13 + 6 передач), Надер (10), Ноэл (10 + 5 блок-шотов), Мускала (7), Диалло (6), Бертон (3), Фергюсон (0), Роби (0).
Сан-Антонио: Дерозан (11), Форбс (10), Олдридж (8), Лайлс (8), Мюррей (0 + 7 передач) - старт; Гэй (14), Белинелли (13), Джонсон (9), Пелтль (9), Миллс (8), Мету (8), Уайт (3), Уокер (2).
Голден Стэйт - Новый Орлеан 101:115 (33:29, 23:17, 21:31, 24:38)
Голден Стэйт: Ли (22), Пул (19), Паскалл (13), Уиггинс (8 + 10 подборов), Луни (2) - старт; Тоскано-Андерсон (16 + 8 подборов), Боумэн (15 + 7 передач), Бендер (6), Смаилагич (0).
Новый Орлеан: Уильямсон (28 + 7 подборов), Холидэй (23 + 7 подборов + 15 передач + 5 потерь), Ингрэм (17), Фэйворс (6 + 11 подборов), Болл (2 + 9 передач) - старт; Мелли (20), Редик (9), Харт (8 + 10 подборов), Мур (2), Хэйс (0).
Портленд - Детройт 107:104 (40:24, 13:27, 27:34, 27:19)
Портленд: Макколлум (41 + 9 подборов + 12 передач), Энтони (32), Уайтсайд (16 + 17 подборов + 4 блок-шота), Трент (6), Ариза (2 + 5 потерь) - старт; Саймонс (6), Гэбриэл (4), Хезоня (0), Литтл (0).
Детройт: Роуз (15 + 5 потерь), Думбуя (7), Михайлюк (5), Макер (4), Снелл (3) - старт; Вуд (26 + 9 подборов), Найт (15), Гэллоуэй (13), Браун (8 + 10 подборов), Хенсон (8 + 7 подборов).
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