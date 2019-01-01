НБА: Атланта обыграла Даллас, Майами разгромил Кливленд
Клипперс – Сакраменто 103:112 (13:25, 35:29, 35:34, 20:24)
Клипперс: Ленард (31 + 8 подборов), Джексон (8), Зубац (8 + 15 подборов), М-с Моррис (6 + 5 потерь), Шэмет (4) – старт; Уильямс (24 + 8 потерь), Харрелл (16 + 10 подборов), Грин (5), Коффи (1), Макгрудер (0), Мэнн (0), Паттерсон (0).
Сакраменто: Фокс (20 + 8 передач + 5 потерь), Богданович (20), Джайлз (14 + 12 подборов), Барнс (13 + 6 передач), Бьелица (10 + 7 подборов) – старт; Бэйзмор (23), Хилд (7), Лень (3 + 8 подборов), Джозеф (2).
Шарлотт – Бруклин 86:115 (25:30, 20:25, 18:33, 23:27)
Шарлотт: Вашингтон (16 + 7 подборов), Зеллер (14 + 9 подборов), Бриджес (13), Розир (10), Грэм (6) – старт; Монк (15), Макдэниэлс (7 + 9 подборов), Бийомбо (5), Чили (0), Калеб Мартин (0), Коди Мартин (0).
Бруклин: Леверт (17 + 6 перехватов), Принс (14), Харрис (12), Аллен (12 + 11 подборов), Динуидди (10 + 8 передач) – старт; Луваву-Кабарро (21), Джордан (12), Пинсон (2), Чиозза (0), Чендлер (0), Куруц (0).
Атланта – Даллас 111:107 (21:35, 37:31, 19:20, 34:21)
Атланта: Коллинз (35 + 17 подборов), Янг (25 + 10 передач + 5 потерь), Реддиш (20), Дедмон (8 + 12 подборов), Хертер (3 + 6 передач) – старт; Тиг (7), Фернанду (6), Грэм (5), Гудвин (2), Картер (0).
Даллас: Хардуэй (33), Сет Карри (22), Клебер (9 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Финни-Смит (6), Брансон (2) – старт; Райт (14), Джексон (10 + 8 подборов), Бареа (8), Марьянович (2), Ли (1), Кидд-Гилкрист (0).
Чикаго – Финикс 104:112 (24:22, 33:25, 23:36, 24:29)
Чикаго: Лавин (20 + 7 потерь), Арчидиаконо (13), Янг (13), Гэффорд (7), Саторански (0) – старт; Уайт (33 + 5 потерь), Харрисон (8), Фелисио (8), Мокока (2).
Финикс: Букер (29 + 5 потерь), Эйтон (28 + 19 подборов + 7 потерь), Рубио (18 + 7 подборов + 11 передач), Убре (14), Бриджес (8) – старт; К. Джонсон (11), Бэйнс (4), Картер (0), Джером (0), Окобо (0), Шарич (0), Болден (0).
Майами – Кливленд 124:105 (38:32, 44:20, 24:26, 18:27)
Майами: Нанн (24 + 8 передач), Робинсон (19), Олиник (17), Адебайо (15 + 9 передач + 5 потерь), Джонс (13) – старт; Драгич (16), Краудер (13 + 5 перехватов), Силва (3), Игудала (2), Хилл (2), Хаслем (0).
Кливленд: Осман (19 + 7 подборов + 7 передач), Секстон (17 + 9 передач), Гарлэнд (14), Нэнс (10 + 7 подборов), Драммонд (6) – старт; Томпсон (16 + 7 подборов), Экзам (14 + 8 подборов), Жижич (7), Портер (2), Деллаведова (0).
Милуоки – Филадельфия 119:98 (31:21, 25:29, 37:23, 26:25)
Милуоки: Я. Адетокумбо (31 + 17 подборов + 8 передач), Миддлтон (25 + 9 подборов), Бледсоу (12 + 8 передач), Б. Лопес (9 + 7 подборов), Мэттьюз (6) – старт; Р. Лопес (12), Коннотон (7), Дивинченцо (6), Марв. Уильямс (5), Хилл (4), Уилсон (2), Браун (0).
Филадельфия: Эмбиид (17 + 11 подборов), Харрис (11), Ричардсон (9), Робинсон (6 + 5 перехватов), Симмонс (5) – старт; Милтон (17), Коркмаз (17), Беркс (8), Скотт (3), Хорфорд (3 + 7 подборов), Пелл (2), Нето (0), Тайбулл (0).
Юта – Хьюстон 110:120 (36:38, 30:24, 19:38, 25:20)
Юта: Митчелл (31 + 7 подборов), Конли (13 + 7 подборов + 7 передач), Богданович (12), Гобер (12), Инглс (7) – старт; Кларксон (22 + 7 подборов), О'Нил (9), Морган (4), Ньянг (0).
Хьюстон: Харден (38 + 7 передач), Уэстбрук (34), Ковингтон (8 + 12 подборов), Такер (5), Хауз (3) – старт; Маклемор (12), Гордон (12), Риверс (6), Грин (2).
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