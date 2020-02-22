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Майами вывел из обращения номер Дуэйна Уэйда

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Баскетболист провел в команде большую часть своей карьеры.

Дуэйн Уэйд
Дуэйн Уэйд
Getty Images

Майами официально вывел из обращения номер Дуэйна Уэйда, который провел в команде большую часть своей 16-летней карьеры и завоевал с ней три чемпионских титула.

Хит начали трехдневное чествование своей звезды. В первый день клуб вывел его номер, и поднял баннер с цифрой 3 под своды American Airlines Arena в присутствии друзей, родственников, тренеров и одноклубников американца.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Дуэйн Уэйд, Майами
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