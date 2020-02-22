Майами вывел из обращения номер Дуэйна Уэйда

Баскетболист провел в команде большую часть своей карьеры.

Дуэйн Уэйд Getty Images

Майами официально вывел из обращения номер Дуэйна Уэйда, который провел в команде большую часть своей 16-летней карьеры и завоевал с ней три чемпионских титула.

Хит начали трехдневное чествование своей звезды. В первый день клуб вывел его номер, и поднял баннер с цифрой 3 под своды American Airlines Arena в присутствии друзей, родственников, тренеров и одноклубников американца.