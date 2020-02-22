Майами вывел из обращения номер Дуэйна Уэйда
Баскетболист провел в команде большую часть своей карьеры.
Майами официально вывел из обращения номер Дуэйна Уэйда, который провел в команде большую часть своей 16-летней карьеры и завоевал с ней три чемпионских титула.
Хит начали трехдневное чествование своей звезды. В первый день клуб вывел его номер, и поднял баннер с цифрой 3 под своды American Airlines Arena в присутствии друзей, родственников, тренеров и одноклубников американца.
16+ years in the making. Perfect. pic.twitter.com/SG0a4mVsyo— Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 22, 2020
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