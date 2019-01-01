НБА: Лейкерс обыграли Мемфис, Юта уступила Сан-Антонио
Вашингтон – Кливленд 108:113 (41:32, 25:29, 21:20, 21:32)
Вашингтон: Бил (26 + 6 потерь), Хачимура (17 + 7 подборов), Смит (5 + 6 передач), Бонга (5), Маинми (5) – старт; Браун (11), Бертанс (10 + 8 подборов), Робинсон (9), Напьер (8), Брайант (8), Вагнер (4).
Кливленд: Секстон (25), Осман (16 + 10 подборов), Гарлэнд (15), Драммонд (12 + 12 подборов + 7 потерь), Лав (9) – старт; Нэнс (13), Экзам (10), Томпсон (10 + 11 подборов), Портер (3), Деллаведова (0).
Орландо – Даллас 106:122 (18:34, 34:30, 32:27, 22:31)
Орландо: Фурнье (28), Вучевич (27 + 12 подборов), Фульц (14 + 9 передач), Гордон (10 + 12 подборов + 7 передач), Эннис (2) – старт; Росс (19), Картер-Уильямс (4 + 11 подборов), Бамба (2), Огастин (0), Кларк (0).
Даллас: Дончич (33 + 10 подборов + 8 передач + 6 потерь), Порзингис (24 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Хардуэй (16), Сет Карри (6), Финни-Смит (5 + 7 подборов) – старт; Клебер (26), Райт (5), Брансон (4), Джексон (3), Кидд-Гилкрист (0).
Нью-Йорк – Индиана 98:106 (20:15, 24:36, 21:29, 33:26)
Нью-Йорк: Барретт (17), Ниликина (14), Буллок (9), Гибсон (8), Рэндл (7 + 7 подборов) – старт; Портис (19), Робинсон (8 + 8 подборов + 4 блок-шота), Дотсон (6), Нокс (4), Смит (3 + 6 передач), Харклесс (3).
Индиана: Уоррен (27 + 8 подборов), Сабонис (24 + 13 подборов), Брогдон (11 + 8 подборов + 6 передач), Оладипо (8), Тернер (8 + 8 подборов) – старт; Макдермотт (14), Лэмб (6), Дж. Холидэй (6), Макконнелл (2).
Торонто – Финикс 118:101 (31:23, 36:20, 26:35, 25:23)
Торонто: Сиакам (37 + 12 подборов), Ибака (16), Ванвлит (14 + 7 подборов + 7 передач), Лаури (13 + 10 передач + 6 потерь), Ануноби (12 + 4 блок-шота) – старт; Дэвис (14), Холлис-Джефферсон (10), Буше (2 + 4 блок-шота), Томас (0), Миллер (0), Бриссетт (0), Джонсон (0).
Финикс: Букер (21 + 8 передач), Эйтон (17 + 10 подборов), Рубио (13 + 9 передач), Убре (11), Бриджес (8) – старт; Шарич (8), Картер (7), К. Джонсон (7), Бэйнс (5), Джером (4), Окобо (0), Болден (0), Диалло (0).
Оклахома-Сити – Денвер 113:101 (27:17, 21:31, 30:29, 35:24)
Оклахома-Сити: Пол (29 + 7 потерь), Адамс (19 + 17 подборов), Галлинари (15), Дорт (11), Гилджес-Александер (11 + 9 подборов + 9 передач) – старт; Шредер (11), Ноэл (10), Надер (7), Фергюсон (0).
Денвер: Йокич (32 + 7 подборов), Мюррэй (21 + 5 потерь), Бартон (16 + 9 подборов), Харрис (7), Миллсэп (2) – старт; Моррис (6), Грант (6), Портер (4), Пламли (4), Крэйг (3).
Юта – Сан-Антонио 104:113 (21:27, 25:38, 29:28, 29:20)
Юта: Гобер (18 + 14 подборов + 5 потерь), Богданович (15), Митчелл (12), О'Нил (9 + 8 подборов), Инглс (8 + 7 передач) – старт; Мудиай (18), Кларксон (15), Ньянг (9), Райт-Форман (0), Такер (0), Морган (0), Брэдли (0).
Сан-Антонио: Мюррей (23 + 7 подборов), Дерозан (18 + 7 передач), Олдридж (15 + 8 подборов), Форбс (13), Лайлс (7) – старт; Миллс (15), Уайт (14), Уокер (4), Гэй (4), Пелтль (0 + 7 подборов + 4 блок-шота).
Портленд – Новый Орлеан 115:128 (35:40, 28:33, 20:29, 32:26)
Портленд: Макколлум (22 + 9 передач + 5 потерь), Энтони (17), Уайтсайд (14 + 9 подборов + 4 блок-шота), Трент (10), Ариза (6) – старт; Литтл (7), Саймонс (4), Свэниган (3), Гэбриэл (0).
Новый Орлеан: Уильямсон (21), Ингрэм (13 + 6 передач), Холидэй (12 + 7 передач), Болл (11 + 7 передач), Фэйворс (4 + 10 подборов) – старт; Харт (13 + 8 подборов), Мелли (10), Редик (9), Мур (5), Хэйс (4).
Лейкерс – Мемфис 117:105 (28:22, 32:19, 24:36, 33:28)
Лейкерс: Джеймс (32 + 7 передач), Дэвис (28 + 13 подборов + 7 блок-шотов), Брэдли (14), Грин (3), Макги (2) – старт; Колдуэлл-Поуп (12), Карузо (9), Кузма (8), Рондо (5), Ховард (4), Дадли (0).
Мемфис: Морэнт (17 + 5 потерь), Валанчюнас (8 + 11 подборов), Брукс (7), Андерсон (7), Джарен Джексон (7) – старт; Джош Джексон (20), Кларк (14 + 10 подборов), Дженг (14 + 10 подборов), Джонс (8), Мелтон (3), Гудурич (0).
Миннесота – Бостон 117:127 (20:24, 33:37, 35:34, 29:32)
Миннесота: Бизли (27), Рид (19 + 9 подборов), Расселл (18 + 13 передач), Эрнангомес (17), Окоги (10) – старт; Маклафлин (11), Джонсон (9 + 4 блок-шота), Мартин (4), Калвер (2), Крэбб (0).
Бостон: Хэйворд (29 + 6 передач), Тейтум (28 + 11 подборов), Браун (25 + 8 подборов), Тайс (25 + 16 подборов), Смарт (10 + 10 передач) – старт; Уонамейкер (6), Лэнгфорд (2), Пуарье (2), Г. Уильямс (0), Оджелей (0), Кантер (0 + 7 подборов).
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