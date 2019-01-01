Точный трехочковый Янга из-за дуги и аллей-уп Джордана - среди лучших моментов дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за четверг, 20 февраля.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Деандре Джордана, Трея Янга, Малика Монка и других звездных баскетболистов.
Смотрите также аллей-уп Симмонса, который стал лучшим моментом Матча всех звезд НБА.
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