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Михайлюк набрал 7 очков в матче Детройта, Лень находится в лазарете

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Состоялись матчи команд НБА, в которых выступают украинские баскетболисты.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

В рамках очередного игрового дня НБА состоялись матчи команд, в которых выступают украинские баскетболисты.

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Детройт Пистонс проиграл Милуоки Бакс со счетом 106:126. Участие в поединке принял украинский игрок Детройта Святослав Михайлюк, который вышел в стартовом составе команды.

Михайлюк отыграл 28 минут 30 секунд и за это время набрал 7 очков (2/4 двухочковых, 1/5 трехочковых), а также совершил 5 подборов, 2 передачи, 1 перехват, допустил 1 потерю и 2 фола.

Что касается Алексея Леня, то он пропустил матч Сакраменто Кингз против Мемфис Гриззлис. Украинец продолжает восстанавливаться после повреждения. Впрочем, Сакраменто и без Леня одержал победу со счетом 129:125.

Вашему вниманию все результаты матчей игрового дня НБА.

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Теги: Святослав Михайлюк, Детройт Пистонс, Алексей Лень, Сакраменто Кингз, НБА, баскетбол, NBA
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