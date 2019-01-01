НБА: Детройт с Михайлюком проиграл Милуоки, Атланта обыграла Майами
Детройт - Милуоки 106:126 (18:32, 23:38, 30:28, 35:28)
Детройт: Роуз (12), Макер (11), Снелл (10), Думбуя (8), Михайлюк (7) - старт; Вуд (18 + 11 подборов), Браун (16 + 10 подборов + 7 передач), Гэллоуэй (12), Боун (6), Хенсон (6), Найт (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (33 + 16 подборов), Миддлтон (28 + 8 подборов), Бледсоу (19 + 6 передач), Б. Лопес (18), Мэттьюз (5) - старт; Р. Лопес (9), Дивинченцо (8), Хилл (4), Уилсон (2), Коннотон (0), Браун (0), Марв. Уильямс (0), Ильясова (0).
Атланта - Майами 129:124 (32:36, 31:28, 27:33, 39:27)
Атланта: Янг (50 + 8 передач + 7 потерь), Хертер (17 + 7 подборов), Хантер (17), Коллинз (12 + 7 подборов), Дедмон (0 + 8 подборов) - старт; Реддиш (16), Тиг (12), Фернанду (4), Гудвин (1), Картер (0).
Майами: Адебайо (28 + 19 подборов + 7 передач), Батлер (17 + 8 подборов + 9 передач), Нанн (14), Краудер (14), Робинсон (10) - старт; Драгич (19), Игудала (8), Джонс (6), Олиник (5), Хилл (3).
Филадельфия - Бруклин 112:104 OT (26:20, 16:32, 35:26, 26:25, 9:1)
Филадельфия: Эмбиид (39 + 16 подборов + 5 потерь), Харрис (22 + 12 подборов + 6 передач), Ричардсон (7 + 7 подборов), Нето (6), Робинсон (4) - старт; Беркс (19), Хорфорд (6), Милтон (5), Коркмаз (4), Тайбулл (0).
Бруклин: Леверт (25), Динуидди (22 + 8 передач), Харрис (12), Принс (7), Аллен (0) - старт; Джордан (14 + 15 подборов), Чендлер (12 + 8 подборов), Темпл (7), Луваву-Кабарро (5).
Чикаго - Шарлотт 93:103 (20:33, 24:27, 29:19, 20:24)
Чикаго: Янг (22 + 11 подборов), Лавин (19 + 7 подборов + 7 передач), Саторански (12 + 8 передач), Корнет (5), Арчидиаконо (3) - старт; Харрисон (13), Уайт (12), Гэффорд (5), Фелисио (2).
Шарлотт: Бриджес (22 + 8 подборов), Вашингтон (17), Зеллер (16 + 8 подборов), Розир (14), Грэм (0 + 7 передач) - старт; Монк (25), Коди Мартин (4), Бийомбо (3), Макдэниэлс (2).
Сакраменто - Мемфис 129:125 (37:35, 33:26, 27:29, 32:35)
Сакраменто: Барнс (30), Фокс (19), Бьелица (8), Богданович (7), Джайлз (2) - старт; Бэйзмор (15), Хилд (10), Паркер (4), Джозеф (2).
Мемфис: Джарен Джексон (16), Брукс (9), Андерсон (9), Валанчюнас (8 + 11 подборов), Морэнт (4) - старт; Джонс (14 + 6 передач), Мелтон (13), Кларк (8 + 10 подборов), Джош Джексон (7), Гудурич (2), Дженг (0).
Голден Стэйт - Хьюстон 105:135 (17:38, 33:34, 27:37, 28:26)
Голден Стэйт: Уиггинс (20), Пул (13), Ли (10), Крисс (10), Грин (4 + 7 передач) - старт; Паскалл (7 + 7 подборов + 5 потерь), Боумэн (4), Тоскано-Андерсон (4), Смаилагич (3), Луни (2).
Хьюстон: Харден (29 + 10 передач), Ковингтон (20), Уэстбрук (19 + 8 передач), Такер (15), Хауз (11) - старт; Маклемор (9), Грин (4), Сефолоша (2), Риверс (0), Кэрролл (0).
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