Детройт показал, как Михайлюк принял участие в звездном уик-энде НБА
Украинский баскетболист играл в Матче восходящих звезд.
Детройт Пистонс опубликовал видео о том, как украинский баскетболист команды Святослав Михайлюк провел звездный уик-энд в Чикаго.
Атакующий защитник принял участие в Матче восходящих звезд, где представлял сборную Мира. Его команда уступила сборной США.
Вашему вниманию видео обзор Матча восходящих звезд.
Отметим, что Михайлюк прокомментировал участие в матче.
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