Детройт показал, как Михайлюк принял участие в звездном уик-энде НБА

Украинский баскетболист играл в Матче восходящих звезд.

Святослав Михайлюк Getty Images

Детройт Пистонс опубликовал видео о том, как украинский баскетболист команды Святослав Михайлюк провел звездный уик-энд в Чикаго.

Атакующий защитник принял участие в Матче восходящих звезд, где представлял сборную Мира. Его команда уступила сборной США.

Вашему вниманию видео обзор Матча восходящих звезд.

Отметим, что Михайлюк прокомментировал участие в матче.