Звездный уик-энд НБА: расписание всех мероприятий
В Чикаго (США) с 14 по 16 февраля 2020 года состоится Матч всех звезд НБА, а также различные сопутствующие мероприятия.
Календарь и расписание уик-энда Всех звезд.
Ночь с пятницы на субботу, 14-15 февраля (киевское время):
19:00 - тренировка участников матча восходящих звезд (NBA TV);
00:00 - объявление Зала славы НБА, Класс 2020 (NBA TV);
02:00 - Матч знаменитостей (ESPN);
04:00 - Матч восходящих звезд, участвует Святослав Михайлюк (TNT).
Ночь с субботы на воскресенье, 15-16 февраля (киевское время):
17:30 утра - тренировка участников Матча всех звезд, общение со СМИ (NBA TV);
02:00 - пресс-конференция комиссара Адама Сильвера (NBA TV);
03:00 - конкурсы (TNT):
- конкурс умений;
- конкурс трехочковых;
- слэм-данк контест.
Ночь с воскресенья на понедельник, 16-17 февраля (киевское время):
19:00 - обед легенд НБА (NBA TV);
03:00 - 69-й Матч всех звезд НБА (TNT).
Ранее сообщались стартовые пятерки Матча всех звезд, а также полные составы команд.
Полная версия правил