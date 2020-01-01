Звездный уик-энд НБА: расписание всех мероприятий

С 14 по 16 февраля состоится Звездный уик-энд НБА. Вашему вниманию расписание всех мероприятий этого события.

В Чикаго (США) с 14 по 16 февраля 2020 года состоится Матч всех звезд НБА, а также различные сопутствующие мероприятия.

Календарь и расписание уик-энда Всех звезд.

Ночь с пятницы на субботу, 14-15 февраля (киевское время):

19:00 - тренировка участников матча восходящих звезд (NBA TV);

00:00 - объявление Зала славы НБА, Класс 2020 (NBA TV);

02:00 - Матч знаменитостей (ESPN);

04:00 - Матч восходящих звезд, участвует Святослав Михайлюк (TNT).

Ночь с субботы на воскресенье, 15-16 февраля (киевское время):

17:30 утра - тренировка участников Матча всех звезд, общение со СМИ (NBA TV);

02:00 - пресс-конференция комиссара Адама Сильвера (NBA TV);

03:00 - конкурсы (TNT):

конкурс умений;

конкурс трехочковых;

слэм-данк контест.

Ночь с воскресенья на понедельник, 16-17 февраля (киевское время):

19:00 - обед легенд НБА (NBA TV);

03:00 - 69-й Матч всех звезд НБА (TNT).

Ранее сообщались стартовые пятерки Матча всех звезд, а также полные составы команд.