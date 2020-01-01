Михайлюк принял участие в фотосессии Звездного уик-энда НБА

Украинец сделал несколько снимков в преддверии звездных выходных.

Украинский свингмен Детройт Пистонс Святослав Михайлюк примет участие в звездном уик-энде НБА.

В преддверии начала этого мероприятия состоялась фотосессия для всех участников, которую посетил украинец.

Стоит сказать, что Михайлюк - единственный игрок Пистонс, который примет участие в звездном уик-энде.

Отметим, что недавно Святослав получил травму, однако успел восстановиться к звездному уик-энду.

Напомним, звездный уик-энд состоится в Чикаго с 14 по 16 февраля. Вашему вниманию полное расписание уик-энда.