Финт Райта и победный бросок Била на последних секундах - лучшие моменты дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за пятницу, 7 февраля.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Эдриса Адебайо, Джейсона Тейтума, Домантаса Сабониса, Делона Райта и других звездных баскетболистов.
Смотрите также эффектный бросок Леброна, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня в НБА.
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