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Стало известно, когда Лень дебютирует за Сакраменто

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Украинец появится на паркете в ближайшее время.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

Центровой Сакраменто Алексей Лень проведет первый матч за команду в понедельник, 10 февраля, в матче регулярного чемпионата НБА против Милуоки, сообщает The Sacramento Bee. 

Отметим, что украинец пропустил матч против Майами, и также не сыграет 9 февраля против Сан-Антонио.

Напомним, баскетболист пропустил последние матчи из-за травмы бедра, полученной еще во время выступлений за Атланту.

Ранее Алексей Лень получил игровой номер в Сакраменто.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Алексей Лень, Сакраменто
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