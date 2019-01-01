Стало известно, когда Лень дебютирует за Сакраменто

Украинец появится на паркете в ближайшее время.

Центровой Сакраменто Алексей Лень проведет первый матч за команду в понедельник, 10 февраля, в матче регулярного чемпионата НБА против Милуоки, сообщает The Sacramento Bee.

Отметим, что украинец пропустил матч против Майами, и также не сыграет 9 февраля против Сан-Антонио.

Напомним, баскетболист пропустил последние матчи из-за травмы бедра, полученной еще во время выступлений за Атланту.

Ранее Алексей Лень получил игровой номер в Сакраменто.