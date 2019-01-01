НБА: Сакраменто без Леня обыграл Майами, Хьюстон проиграл Финиксу
Вашингтон – Даллас 119:118 (29:33, 33:31, 30:29, 27:25)
Вашингтон: Бил (29 + 8 передач), Хачимура (17), Смит (14 + 6 передач), Маинми (6), Бонга (3) – старт; Бертанс (20 + 8 подборов), Напьер (14), Браун (10), Вагнер (6), Мэтьюз (0).
Даллас: Хардуэй (19 + 7 передач), Брансон (15), Финни-Смит (12), Ли (11), Порзингис (11 + 9 подборов) – старт; Сет Карри (20), Райт (10 + 6 передач), Джексон (7), Клебер (7 + 7 подборов), Коули-Стайн (6), Брокхофф (0).
Филадельфия – Мемфис 119:107 (26:25, 32:19, 39:22, 22:41)
Филадельфия: Симмонс (22 + 10 передач + 7 потерь), Харрис (21), Эмбиид (10 + 10 подборов), Хорфорд (10 + 8 подборов + 6 передач),
Милтон (2) старт; Коркмаз (34), Тайбулл (6), Пелл (5), Ричардсон (4), Скотт (3), Смит (2), Нето (0), Шайок (0).
Мемфис: Морэнт (15 + 6 передач), Валанчюнас (14 + 10 подборов + 4 блок-шота), Брукс (9), Андерсон (6 + 9 подборов), Джарен Джексон (6) – старт;
Джонс (13 + 7 передач), Кларк (11), Гудурич (9), Ватанабе (9), Джош Джексон (8), Мелтон (4 + 5 перехватов), Кончар (3).
Бостон – Атланта 112:107 (28:26, 26:29, 33:18, 25:34)
Бостон: Тейтум (32 + 6 передач + 5 потерь), Кантер (16 + 15 подборов), Уокер (15 + 6 передач), Смарт (9 + 6 передач), Г. Уильямс (7) – старт; Лэнгфорд (16), Уонамейкер (9), Оджелей (5), Пуарье (2), Грин (1), Уотерс (0).
Атланта: Коллинз (30 + 10 подборов), Хертер (25 + 7 подборов + 6 передач), Тиг (5), Хантер (4), Джонс (2) – старт; Гудвин (21), Картер (10 + 9 подборов), Грэм (10), Браун (0).
Оклахома-Сити – Детройт 108:101 (29:24, 23:23, 26:21, 30:33)
Оклахома-Сити: Пол (22 + 7 передач), Гилджес-Александер (21), Галлинари (19 + 9 подборов), Адамс (16 + 8 подборов), Дорт (2) – старт; Шредер (18), Ноэл (7), Бэйзли (2), Фергюсон (1), Надер (0).
Детройт: Джексон (28), Вуд (27 + 12 подборов), Макер (19 + 7 подборов), Снелл (9), Браун (4 + 5 перехватов) – старт; Думбуя (8), Гэллоуэй (6), Боун (0), Кинг (0)
Индиана – Торонто 106:115 (31:36, 32:28, 20:23, 23:28)
Индиана: Сабонис (19 + 16 подборов + 6 потерь), Брогдон (16 + 8 передач), Оладипо (15), Лэмб (11), Тернер (8 + 8 подборов) – старт; Макконнелл (12 + 7 передач), Дж. Холидэй (12), Макдермотт (8), А. Холидэй (3), Битадзе (2).
Торонто: Ибака (22 + 10 подборов), Ванвлит (20 + 7 передач), Лаури (16 + 11 передач), Ануноби (16 + 5 перехватов), Сиакам (15) – старт; Дэвис (17 + 8 подборов), Холлис-Джефферсон (6), Буше (3), Маккоу (0).
Сакраменто – Майами 105:97 (30:28, 22:22, 31:26, 22:21)
Сакраменто: Богданович (23), Фокс (16 + 8 передач), Бьелица (15 + 8 передач), Джайлз (10), Барнс (9) – старт; Хилд (21 + 7 подборов), Бэйзмор (8), Джозеф (3), Феррелл (0), Толливер (0).
Майами: Адебайо (26 + 7 подборов + 5 потерь), Робинсон (18 + 6 передач), Нанн (16), Джонс (9), Олиник (2) – старт; Драгич (14 + 7 потерь), Окпала (7), Винсент (3), Силва (2).
Финикс – Хьюстон 127:91 (46:26, 19:29, 32:18, 30:18)
Финикс: Убре (39 + 9 подборов), Букер (33 + 9 подборов), Бриджес (13), Эйтон (12),
Рубио (5 + 10 передач) – старт; Диалло (14 + 8 подборов + 5 потерь), Картер (8 + 7 подборов), Окобо (3 + 6 передач + 5 потерь), Джером (0), К. Джонсон (0).
Хьюстон: Харден (32 + 5 потерь), Ковингтон (9), Гордон (4), Хауз (3), Такер (2) – старт;
Риверс (14), Маклемор (13), Сефолоша (6), Клемонс (4), Хартенштайн (3), Фрэйзер (1), Ховард (0).
Юта – Портленд 117:114 (32:38, 26:34, 30:17, 29:25)
Юта: Богданович (19), Конли (18), Митчелл (14), Гобер (11 + 8 подборов), Инглс (9) – старт; Кларксон (11), Ньянг (2), Морган (2), Брэдли (2), О'Нил (0).
Портленд: Лиллард (30), Макколлум (21), Энтони (5), Ариза (2), Свэниган (2 + 8 подборов) – старт; Трент (11), Хезоня (11), Саймонс (5), Гэбриэл (2).
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