Украинец сохранил свой номер.

Украинский баскетболист Алексей Лень получил игровой номер в Сакраменто Кингз.

Лень будет выступать под 25-м номером, об этом сообщает Twitter команды.

Kings Acquire Alex Len and Jabari Parker » https://t.co/lROdilMOQv pic.twitter.com/5i87fassPS — Sacramento Kings (@SacramentoKings) February 7, 2020

Отметим, что украинец сохранил свой номер, ведь в Атланте выступал под этим же номером.

Напомним, что Лень стал участником обмена. Теперь Алексей будет выступать в Западной конференции.