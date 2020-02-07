Переключиться на мобильную версию

Лень получил игровой номер в Сакраменто

Комментариев: 0
Украинец сохранил свой номер.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

Украинский баскетболист Алексей Лень получил игровой номер в Сакраменто Кингз.

Лень будет выступать под 25-м номером, об этом сообщает Twitter команды.

Отметим, что украинец сохранил свой номер, ведь в Атланте выступал под этим же номером. 

Напомним, что Лень стал участником обмена. Теперь Алексей будет выступать в Западной конференции.

Поделись:
Теги: Алексей Лень, Сакраменто Кингз, NBA, баскетбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь