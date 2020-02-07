Лень получил игровой номер в Сакраменто
Украинец сохранил свой номер.
Украинский баскетболист Алексей Лень получил игровой номер в Сакраменто Кингз.
Лень будет выступать под 25-м номером, об этом сообщает Twitter команды.
Kings Acquire Alex Len and Jabari Parker » https://t.co/lROdilMOQv pic.twitter.com/5i87fassPS— Sacramento Kings (@SacramentoKings) February 7, 2020
Отметим, что украинец сохранил свой номер, ведь в Атланте выступал под этим же номером.
Напомним, что Лень стал участником обмена. Теперь Алексей будет выступать в Западной конференции.
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