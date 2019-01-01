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Драммонд: В НБА нет друзей и преданности

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Баскетболист признался, что отдал свое сердце Детройту.
Андре Драммонд
Андре Драммонд
Getty Images

Центровой Андре Драммонд прокомментировал свой обмен из Детройта в Кливленд.

“Если я что-то и понял про НБА, так это то, что здесь нет друзей и преданности. Я отдал сердце и душу Пистонс, и когда это случилось без предупреждения, я еще в большей степени осознал, что это просто бизнес.

Люблю тебя, Детройт“, - написал Драммонд на своей странице в Twitter.

Напомним, в обратном направлении отправился Брэндон Найт, центровой Джон Хэнсон и драфт-пик второго раунда.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Андре Драммонд, Детройт, Кливленд
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