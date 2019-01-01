Драммонд: В НБА нет друзей и преданности

Баскетболист признался, что отдал свое сердце Детройту.

Центровой Андре Драммонд прокомментировал свой обмен из Детройта в Кливленд.

“Если я что-то и понял про НБА, так это то, что здесь нет друзей и преданности. Я отдал сердце и душу Пистонс, и когда это случилось без предупреждения, я еще в большей степени осознал, что это просто бизнес.

Люблю тебя, Детройт“, - написал Драммонд на своей странице в Twitter.

Напомним, в обратном направлении отправился Брэндон Найт, центровой Джон Хэнсон и драфт-пик второго раунда.