Эффектный бросок Леброна - лучший момент дня НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за четверг, 6 февраля.

Леброн Джеймс Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Джексона Хейза, Леброна Джеймса, Аарона Гордона и других звездных баскетболистов.

Смотрите также шикарную комбинацию Торонто с победным трехочковым броском, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня в НБА.