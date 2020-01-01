Леброн и Адетокумбо определили составы на Матч всех звезд НБА
Под первым номером Леброн Джеймс выбрал партнера по Лейкерс Энтони Дэвиса, а Яннис Адетокумбо - Джоэля Эмбиида.
Капитаны команд на Матч всех звезд НБА Леброн Джеймс и Яннис Адетокумбо выбрали игроков в свои команды на драфте.
Под первым номером Леброн выбрал партнера по Лейкерс Энтони Дэвиса, а Яннис - Джоэля Эмбиида.
Полный список игроков двух команд выглядит следующим образом:
Команда Леброна
- Пик 1 Энтони Дэвис
- Пик 3 Кавай Ленард
- Пик 5 Лука Дончич
- Пик 7 Джеймс Харден
- Пик 10 Дэмиан Лиллард
- Пик 12 Бен Симмонс
- Пик 14 Никола Йокич
- Пик 16 Джейсон Тейтум
- Пик 18 Крис Пол
- Пик 20 Расселл Уэстбрук
- Пик 22 Домантас Сабонис
Команда Янниса
- Пик 2 Джоэль Эмбиид
- Пик 4 Паскаль Сиакам
- Пик 6 Кемба Уокер
- Пик 8 Трэй Янг
- Пик 9 Крис Миддлтон
- Пик 11 Бэм Адебайо
- Пик 13 Руди Гобер
- Пик 15 Джимми Батлер
- Пик 17 Кайл Лаури
- Пик 19 Брэндон Ингрэм
- Пик 21 Донован Митчелл.
Напомним, Матч всех звезд состоится 16 февраля в Чикаго.
Ранее сообщалось, что украинец Святослав Михайлюк сыграет в звездном уик-энде НБА.
Полная версия правил