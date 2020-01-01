Леброн и Адетокумбо определили составы на Матч всех звезд НБА

Под первым номером Леброн Джеймс выбрал партнера по Лейкерс Энтони Дэвиса, а Яннис Адетокумбо - Джоэля Эмбиида.

Капитаны команд на Матч всех звезд НБА Леброн Джеймс и Яннис Адетокумбо выбрали игроков в свои команды на драфте.

Под первым номером Леброн выбрал партнера по Лейкерс Энтони Дэвиса, а Яннис - Джоэля Эмбиида.

Полный список игроков двух команд выглядит следующим образом:

Команда Леброна

Пик 1 Энтони Дэвис

Пик 3 Кавай Ленард

Пик 5 Лука Дончич

Пик 7 Джеймс Харден

Пик 10 Дэмиан Лиллард

Пик 12 Бен Симмонс

Пик 14 Никола Йокич

Пик 16 Джейсон Тейтум

Пик 18 Крис Пол

Пик 20 Расселл Уэстбрук

Пик 22 Домантас Сабонис

Команда Янниса

Пик 2 Джоэль Эмбиид

Пик 4 Паскаль Сиакам

Пик 6 Кемба Уокер

Пик 8 Трэй Янг

Пик 9 Крис Миддлтон

Пик 11 Бэм Адебайо

Пик 13 Руди Гобер

Пик 15 Джимми Батлер

Пик 17 Кайл Лаури

Пик 19 Брэндон Ингрэм

Пик 21 Донован Митчелл.

Напомним, Матч всех звезд состоится 16 февраля в Чикаго.

Ранее сообщалось, что украинец Святослав Михайлюк сыграет в звездном уик-энде НБА.