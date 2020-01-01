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Леброн и Адетокумбо определили составы на Матч всех звезд НБА

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Под первым номером Леброн Джеймс выбрал партнера по Лейкерс Энтони Дэвиса, а Яннис Адетокумбо - Джоэля Эмбиида.
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс
Getty Images

Капитаны команд на Матч всех звезд НБА Леброн Джеймс и Яннис Адетокумбо выбрали игроков в свои команды на драфте.

Под первым номером Леброн выбрал партнера по Лейкерс Энтони Дэвиса, а Яннис - Джоэля Эмбиида.

Полный список игроков двух команд выглядит следующим образом:

Команда Леброна

  • Пик 1 Энтони Дэвис
  • Пик 3 Кавай Ленард
  • Пик 5 Лука Дончич
  • Пик 7 Джеймс Харден
  • Пик 10 Дэмиан Лиллард
  • Пик 12 Бен Симмонс
  • Пик 14 Никола Йокич
  • Пик 16 Джейсон Тейтум
  • Пик 18 Крис Пол
  • Пик 20 Расселл Уэстбрук
  • Пик 22 Домантас Сабонис

Команда Янниса

  • Пик 2 Джоэль Эмбиид
  • Пик 4 Паскаль Сиакам
  • Пик 6 Кемба Уокер
  • Пик 8 Трэй Янг
  • Пик 9 Крис Миддлтон
  • Пик 11 Бэм Адебайо
  • Пик 13 Руди Гобер
  • Пик 15 Джимми Батлер
  • Пик 17 Кайл Лаури
  • Пик 19 Брэндон Ингрэм
  • Пик 21 Донован Митчелл.

Напомним, Матч всех звезд состоится 16 февраля в Чикаго.

Ранее сообщалось, что украинец Святослав Михайлюк сыграет в звездном уик-энде НБА.

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Теги: НБА, Матч всех звезд, баскетбол, ЛеБрон Джеймс, Яннис Адетокумбо, NBA
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