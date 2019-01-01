НБА: Милуоки обыграл Филадельфию, Чикаго уступил Новому Орлеану
Нью-Йорк - Орландо 105:103 (30:19, 24:28, 22:36, 29:20)
Нью-Йорк: Рэндл (22 + 8 подборов), Гибсон (19), Пэйтон (15 + 9 передач + 7 перехватов), Буллок (12), Ниликина (2) - старт; Барретт (12), Эллингтон (12), Робинсон (6), Портис (4), Смит (1 + 6 передач), Нокс (0).
Орландо: Вучевич (25 + 8 подборов), Фульц (16 + 6 передач + 5 потерь), Фурнье (16), Гордон (16), Берч (2) - старт; Росс (10), Картер-Уильямс (7), Бамба (6), Кларк (3), Айванду (2).
Чикаго - Новый Орлеан 119:125 (25:32, 37:40, 19:31, 38:22)
Чикаго: Лавин (22), Хатчисон (16 + 8 подборов), Янг (11), Саторански (9), Корнет (3) - старт; Мокока (15), Уайт (14 + 9 передач), Арчидиаконо (13), Харрисон (11), Фелисио (5).
Новый Орлеан: Уильямсон (21 + 5 потерь), Ингрэм (15), Болл (9 + 10 передач), Холидэй (9), Фэйворс (8 + 15 подборов) - старт; Редик (18), Харт (12 + 7 подборов + 6 передач), Мелли (10), Хэйс (9), Мур (8), Окафор (4), Джексон (2), Александер-Уокер (0).
Милуоки - Филадельфия 112:101 (22:26, 32:25, 32:23, 26:27)
Милуоки: Я. Адетокумбо (36 + 20 подборов + 6 передач), Миддлтон (20 + 7 подборов), Бледсоу (14 + 8 подборов + 6 передач), Мэттьюз (8), Б. Лопес (4) - старт; Р. Лопес (9), Дивинченцо (8 + 7 подборов), Коннотон (6), Корвер (5), Ильясова (2).
Филадельфия: Харрис (25 + 7 подборов), Эмбиид (19 + 11 подборов + 6 передач), Хорфорд (15), Симмонс (11 + 14 подборов + 8 передач), Милтон (8) - старт; Коркмаз (12), Тайбулл (5), Шайок (3), Скотт (3), Нето (0), Смит (0).
Портленд - Сан-Антонио 125:117 (27:35, 32:25, 27:32, 39:25)
Портленд: Лиллард (26 + 10 передач + 7 потерь), Энтони (20 + 8 подборов), Макколлум (19 + 6 передач), Уайтсайд (17 + 23 подбора + 4 блок-шота), Ариза (7) - старт; Трент (18), Саймонс (10), Свэниган (6), Хезоня (2).
Сан-Антонио: Лайлс (23 + 10 подборов), Дерозан (21 + 7 подборов + 6 передач), Олдридж (20 + 8 подборов), Форбс (11), Мюррей (4) - старт; Уайт (15), Миллс (14), Гэй (4), Пелтль (3), Уокер (2), Белинелли (0).
Лейкерс - Хьюстон 111:121 (29:28, 34:35, 30:34, 18:24)
Лейкерс: Дэвис (32 + 13 подборов), Джеймс (18 + 9 подборов + 15 передач + 6 потерь), Грин (15), Брэдли (15), Макги (4) - старт; Карузо (12), Ховард (5), Колдуэлл-Поуп (4), Кузма (4), Рондо (2).
Хьюстон: Уэстбрук (41 + 8 подборов + 8 потерь), Гордон (15), Харден (14 + 7 подборов + 7 передач), Хауз (13), Такер (11) - старт; Ковингтон (14 + 8 подборов), Риверс (8), Маклемор (5), Сефолоша (0).
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