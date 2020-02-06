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Детройт обменял Драммонда в Кливленд

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Баскетболист сменил клубную прописку.
Андре Драммонд
Андре Драммонд
Getty Images

Детройт обменял центрового Андре Драммонда в Кливленд, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски на своей странице в Twitter.

В обратном направлении отправится защитник Брэндон Найт, центровой Джон Хэнсон и драфт-пик второго раунда.

Отметим, что всю карьеру Драммонд провел в Детройте.

Напомним, ранее Голден Стэйт обменял Д’Анджело Расселла в Миннесоту.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Детройт, Андре Драммонд, Кливленд
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