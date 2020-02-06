Детройт обменял Драммонда в Кливленд
Баскетболист сменил клубную прописку.
Детройт обменял центрового Андре Драммонда в Кливленд, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски на своей странице в Twitter.
В обратном направлении отправится защитник Брэндон Найт, центровой Джон Хэнсон и драфт-пик второго раунда.
Cleveland is finalizing a trade for Detroit's Andre Drummond, league source tells ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020
Отметим, что всю карьеру Драммонд провел в Детройте.
Напомним, ранее Голден Стэйт обменял Д’Анджело Расселла в Миннесоту.
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