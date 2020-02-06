Детройт обменял Драммонда в Кливленд

Баскетболист сменил клубную прописку.

Детройт обменял центрового Андре Драммонда в Кливленд, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски на своей странице в Twitter.

В обратном направлении отправится защитник Брэндон Найт, центровой Джон Хэнсон и драфт-пик второго раунда.

Cleveland is finalizing a trade for Detroit's Andre Drummond, league source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020

Отметим, что всю карьеру Драммонд провел в Детройте.

Напомним, ранее Голден Стэйт обменял Д’Анджело Расселла в Миннесоту.