Голден Стэйт обменял Рассела в Миннесоту

Голден Стэйт обменял атакующего защитника Д’Анджело Расселла в Миннесоту. Об этом сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в Twitter.

Отмечается, что в обратном направлении отправится форвард Эндрю Уиггинс, защищенный пик первого раунда драфта-2021 и пик второго раунда драфта-2022.

Golden State has agreed to trade D'Angelo Russell to Minnesota for a deal that includes Andrew Wiggins, a 2021 protected first-round pick and a 2022 second-round pick, league sources tell ESPN. Warriors will send Jacob Evans and Omari Spellman to Timberwolves too.