Шикарная комбинация Торонто с победным трехочковым броском - лучший момент дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за среду, 5 февраля.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Донована Митчелла, Джона Коллинза, Джейлена Брауна, Коллина Секстона, Сержа Ибаки и других звездных баскетболистов.
Смотрите также техничный данк Харриса, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня в НБА.
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