Шикарная комбинация Торонто с победным трехочковым броском - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за среду, 5 февраля.

Серж Ибака Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Донована Митчелла, Джона Коллинза, Джейлена Брауна, Коллина Секстона, Сержа Ибаки и других звездных баскетболистов.

Смотрите также техничный данк Харриса, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня в НБА.