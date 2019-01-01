Лень сменил клубную прописку в NBA
Украинец стал частью сделки.
Атланта Хоуск и Сакраменто Кингз совершили обмен. Украинского баскетболиста Алексея Леня и форварда Джабари Паркера обменяли на центрового Сакраменто Деуэйна Дедмона и два драфт-пика второго раунда следующих годов, об этом сообщил Адриан Войнаровски в Twitter.
Лень в текущем сезоне в среднем набрал 8,7 очков и сделал по 5,8 подбора. Контракт украинского баскетболиста с Атлантой заканчивался в текущем году.
Ранее сообщалось, что Михайлюк пропустил матч Детройта из-за травмы.
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