НБА: Детройт обыграл Финикс, Миннесота уступила Атланте
Детройт – Финикс 116:108 (38:31, 26:30, 25:25, 27:22)
Детройт: Драммонд (31 + 19 подборов), Джексон (25 + 9 передач), Браун (9 + 7 передач), Снелл (7), Думбуя (5) – старт; Вуд (21 + 8 подборов), Гэллоуэй (15), Кинг (3), Боун (0), Макер (0).
Финикс: Убре (30), Эйтон (26 + 12 подборов + 4 блок-шота), Букер (22 + 7 передач), Бриджес (13), Рубио (4 + 11 передач + 6 потерь) – старт; Диалло (7 + 7 подборов), Картер (3), Окобо (3).
Бостон – Орландо 116:100 (32:24, 25:32, 30:24, 29:20)
Бостон: Тейтум (33 + 8 подборов), Хэйворд (23 + 7 подборов + 7 передач), Браун (18), Кантер (7 + 8 подборов), Лэнгфорд (6) – старт; Г. Уильямс (13), Уонамейкер (8), Пуарье (5), Оджелей (3), Уотерс (0), Грин (0), Фалл (0).
Орландо: Фурнье (26), Гордон (23 + 10 подборов + 5 потерь), Вучевич (12 + 10 подборов), Фульц (4), Айванду (3) – старт; Росс (18), Картер-Уильямс (12 + 6 передач), Бамба (2), Джонсон (0), Джефферсон (0), Кларк (0), Берч (0).
Торонто – Индиана 119:118 (30:20, 18:43, 34:23, 37:32)
Торонто: Лаури (32 + 8 подборов + 10 передач), Ибака (30 + 7 подборов), Сиакам (25 + 9 подборов), Ванвлит (10 + 7 передач), Ануноби (0) – старт; Дэвис (11), Буше (7), Маккоу (4), Холлис-Джефферсон (0).
Индиана: Брогдон (24 + 6 передач + 6 потерь), Сабонис (15 + 11 подборов + 10 передач + 5 потерь), Оладипо (13), Тернер (6 + 7 подборов), Лэмб (5) – старт; Дж. Холидэй (22), Макдермотт (19), Макконнелл (9), А. Холидэй (5), Битадзе (0).
Бруклин – Голден Стэйт 129:88 (40:25, 28:22, 27:17, 34:24)
Бруклин: Леверт (23 + 8 передач), Харрис (17 + 9 подборов), Принс (12), Динуидди (8), Аллен (4 + 13 подборов) – старт; Темпл (16), Куруц (12), Джордан (10 + 7 подборов), Муса (9), Чендлер (9 + 7 подборов), Чиозза (7), Мартин (2), Пинсон (0).
Голден Стэйт: Расселл (17), Паскалл (15), Крисс (8 + 7 подборов), Ли (7), Грин (5) – старт; Пул (16), Луни (11), Эванс (8), Спеллмен (1).
Оклахома-Сити – Кливленд 109:103 (29:28, 32:25, 23:28, 25:22)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (23 + 10 подборов), Галлинари (15), Пол (12 + 7 передач), Адамс (6 + 8 подборов), Дорт (4) – старт; Шредер (30 + 6 передач), Бэйзли (8), Ноэл (6), Надер (5), Фергюсон (0).
Кливленд: Секстон (23), Лав (20 + 7 подборов), Гарлэнд (12 + 6 передач), Осман (11), Хенсон (10 + 11 подборов) – старт; Нэнс (14 + 10 подборов), Портер (13), Экзам (0), Деллаведова (0).
Миннесота – Атланта 120:127 (24:36, 32:28, 21:32, 43:31)
Миннесота: Уиггинс (25 + 7 подборов), Окоги (23), Таунс (21 + 11 подборов), Мартин (9), Калвер (7) – старт; Маклафлин (15 + 7 передач), Рид (10), Науэлл (4), Дженг (4), Крэбб (2).
Атланта: Янг (38 + 11 передач), Коллинз (27 + 12 подборов), Джонс (14 + 8 подборов), Хантер (12), Хертер (11) – старт; Гудвин (9 + 8 подборов), Тиг (9), Фернанду (4), Картер (3), Грэм (0).
Даллас – Мемфис 107:121 (32:31, 24:28, 22:41, 29:21)
Даллас: Порзингис (32 + 12 подборов), Брансон (20 + 6 передач), Хардуэй (14), Клебер (10), Финни-Смит (5) – старт; Ли (8), Райт (7), Коули-Стайн (4), Джексон (3), Брокхофф (3), Кливленд (1), Марьянович (0).
Мемфис: Морэнт (21), Джарен Джексон (19), Брукс (13), Валанчюнас (8 + 10 подборов), Краудер (0) – старт; Джонс (19), Кларк (18), Мелтон (10 + 9 подборов), Джош Джексон (7), Андерсон (6 + 6 передач), Ватанабе (0).
Юта – Денвер 95:98 (32:25, 25:24, 18:23, 20:26)
Юта: Конли (21 + 8 подборов), Митчелл (18 + 8 подборов), Богданович (16), Гобер (16 + 14 подборов), Инглс (2 + 6 передач) – старт; Кларксон (16), О'Нил (3), Ньянг (3), Брэдли (0).
Денвер: Мюррэй (31), Йокич (30 + 21 подбор + 10 передач), Моррис (15), Крэйг (8 + 12 подборов), Харрис (5 + 8 подборов) – старт; Дозьер (5), Чанчар (4).
Клипперс – Майами 128:111 (25:23, 30:35, 37:22, 36:31)
Клипперс: Джордж (23 + 10 передач), Ленард (14 + 7 подборов + 9 передач), Зубац (12 + 8 подборов), Харклесс (11 + 7 подборов), Беверли (5) – старт; Шэмет (23 + 6 передач), Уильямс (14), Харрелл (14 + 7 подборов), Грин (12), Макгрудер (0), Мотли (0).
Майами: Адебайо (22 + 11 подборов + 6 передач), Нанн (13 + 6 передач), Робинсон (11), Батлер (11 + 7 передач), Олиник (7 + 7 подборов) – старт; Джонс (25 + 9 подборов), Драгич (13), Винсент (9), Окпала (0), Силва (0).
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