Техничный данк Харриса - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за вторник, 4 февраля.

Гэри Харрис Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Энтони Дэвиса, Гэри Харриса, Зайона Уильямсона и других звездных баскетболистов.

Смотрите также эффектный трехочковый Коллинза из-за дуги, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня в НБА.