НБА: Лейкерс обыграли Сан-Антонио, Хьюстон справился с Шарлотт
Новый Орлеан – Милуоки 108:120 (33:26, 28:32, 24:42, 23:20)
Новый Орлеан: Ингрэм (32 + 7 подборов), Уильямсон (20 + 7 подборов + 5 потерь), Болл (11 + 14 подборов), Холидэй (7), Фэйворс (0) – старт; Редик (13), Мелли (9), Харт (8 + 7 подборов), Мур (8), Хэйс (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (34 + 17 подборов + 6 передач + 5 потерь), Миддлтон (20 + 8 подборов + 8 передач), Мэттьюз (17), Бледсоу (16 + 7 передач), Б. Лопес (12) – старт; Корвер (9), Дивинченцо (8), Коннотон (4), Браун (0), Ильясова (0), Р. Лопес (0).
Хьюстон – Шарлотт 125:110 (22:34, 40:29, 30:25, 33:22)
Хьюстон: Харден (40 + 9 подборов + 12 передач), Хауз (22 + 9 подборов), Гордон (16), Маклемор (14), Такер (13 + 10 подборов) – старт; Риверс (11), Сефолоша (7), Хартенштайн (2).
Шарлотт: Розир (20), Бриджес (20 + 15 подборов), Грэм (16 + 10 передач), Коди Мартин (12), Зеллер (3) – старт; Монк (19), Эрнангомес (10 + 8 подборов), Вашингтон (8), Бэйкон (2).
Денвер – Портленд 127:99 (37:28, 27:10, 36:36, 27:25)
Денвер: Йокич (29 + 13 подборов + 9 передач), Мюррэй (20 + 6 передач), Грант (17), Бартон (16), Харрис (2) – старт; Бизли (14), Моррис (7), Крэйг (7), Эрнангомес (7 + 11 подборов), Чанчар (4), Дозьер (2), Вандербилт (2).
Портленд: Лиллард (21 + 9 передач), Макколлум (20), Уайтсайд (8), Ариза (5), Энтони (2) – старт; Трент (11), Саймонс (10), Хезоня (9), Свэниган (7 + 10 подборов), Литтл (6), Гэбриэл (0).
Лейкерс – Сан-Антонио 129:102 (21:19, 30:22, 36:33, 42:28)
Лейкерс: Джеймс (36 + 7 подборов + 9 передач), Дэвис (18), Макги (14), Брэдли (8), Грин (5 + 7 подборов) – старт; Кузма (18 + 12 подборов), Ховард (12 + 11 подборов), Рондо (7 + 9 передач), Колдуэлл-Поуп (6), Дэниелс (3), Карузо (2), Кук (0), Дадли (0).
Сан-Антонио: Дерозан (28 + 9 подборов + 7 передач), Форбс (13), Мюррей (12), Олдридж (7), Лайлс (3) – старт; Уокер (11), Белинелли (11), Пелтль (6), Уайт (5), Миллс (3), Гэй (3), Джонсон (0), Мету (0).
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