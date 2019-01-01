Эффектный трехочковый Коллинза из-за дуги - лучший момент дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за понедельник, 3 февраля.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Кевина Портера-младшего, Джимми Батлера, Джа Моранта, Джона Коллинза и других звездных баскетболистов.
Смотрите также удивительный данк Маклемора, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня в НБА.
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