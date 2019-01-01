Эффектный трехочковый Коллинза из-за дуги - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за понедельник, 3 февраля.

Джон Коллинз Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Кевина Портера-младшего, Джимми Батлера, Джа Моранта, Джона Коллинза и других звездных баскетболистов.

Смотрите также удивительный данк Маклемора, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня в НБА.