Михайлюк пропустил матч Детройта из-за травмы

Украинец испытывает проблемы с бедром.

Украинский свингмен Детройт Пистонс Святослав Михайлюк пропустил матч регулярного чемпионата НБА против Мемфис Гриззлис.

Как сообщает nba.com, украинец отсутствовал на игре из-за повреждения бедра. При этом о серьезности травмы пока ничего неизвестно.

В этом сезоне Михайлюк сыграл 46 матчей в регулярном чемпионате, в среднем за игру набирая 8,9 очка, делая 1,7 подбора и отдавая 1,7 передачи.

Отметим, что в отсутствии Михайлюка Детройт уступил Мемфису со счетом 82:96 и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Вашему вниманию все результаты матчей НБА за понедельник, 3 февраля.