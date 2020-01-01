НБА: Атланта уступила Бостону, Детройт оказался слабее Мемфиса
Вашингтон - Голден Стэйт 117:125 (36:40, 27:32, 23:27, 31:26)
Вашингтон: Бил (43 + 6 передач), Хачимура (11 + 8 подборов), Томас (9), Маинми (2), Пэйтон (0) - старт; Бертанс (19), Брайант (11 + 7 подборов), Вагнер (8), Смит (7 + 6 передач), Браун (6), Бонга (1).
Голден Стэйт: Робинсон (22 + 7 передач), Ли (19 + 6 передач), Крисс (13), Грин (12 + 10 подборов + 7 передач), Эванс (7) - старт; Беркс (30), Паскалл (14 + 10 подборов), Спеллмен (4), Пул (2), Луни (2).
Индиана - Даллас 103:112 (22:25, 33:28, 22:29, 26:30)
Индиана: Сабонис (26 + 12 подборов + 9 передач), Брогдон (14), Лэмб (11), Тернер (11), А. Холидэй (7) - старт; Макдермотт (11), Оладипо (9), Макконнелл (8), Дж. Холидэй (6).
Даллас: Порзингис (38 + 12 подборов), Хардуэй (25), Финни-Смит (15 + 11 подборов), Брансон (9), Клебер (5 + 8 подборов) - старт; Райт (8), Джексон (6), Бареа (3), Брокхофф (3), Коули-Стайн (0).
Кливленд - Нью-Йорк 134:139 OT (37:33, 25:30, 38:32, 27:32, 7:12)
Кливленд: Лав (33 + 13 подборов + 6 передач), Секстон (29 + 7 передач), Нэнс (18 + 8 подборов + 6 передач), Осман (15), Гарлэнд (14) - старт; Портер (12), Хенсон (9), Экзам (4), Деллаведова (0).
Нью-Йорк: М-с Моррис (26), Рэндл (20 + 8 подборов), Пэйтон (17 + 11 подборов + 15 передач), Гибсон (8), Буллок (7) - старт; Смит (15 + 6 передач), Нокс (12), Портис (12), Ниликина (9 + 7 подборов), Дотсон (9), Робинсон (4).
Шарлотт - Орландо 100:112 (24:25, 30:31, 23:29, 23:27)
Шарлотт: Розир (18), Зеллер (17 + 7 подборов), Бриджес (16 + 8 подборов), Грэм (15), Бэйкон (0) - старт; Коди Мартин (13 + 8 подборов), Монк (11), Эрнангомес (8 + 7 подборов), Марв. Уильямс (2).
Орландо: Вучевич (22 + 7 подборов), Фурнье (17), Гордон (16 + 12 подборов), Фульц (12 + 14 передач), Айванду (9) - старт; Росс (13), Бамба (12 + 7 подборов), Картер-Уильямс (8), Кларк (3), Джонсон (0).
Майами - Филадельфия 137:106 (30:26, 26:26, 41:25, 40:29)
Майами: Батлер (38 + 7 подборов), Робинсон (19), Адебайо (18 + 8 подборов + 11 передач), Нанн (9), Ленард (3) - старт; Драгич (24 + 6 передач), Джонс (15), Олиник (7), Хирро (2), Силва (2).
Филадельфия: Эмбиид (29 + 12 подборов), Симмонс (16 + 8 подборов + 7 передач), Милтон (11), Харрис (6), Хорфорд (6) - старт; Скотт (17), Коркмаз (6), О’Куинн (6), Эннис (4), Тайбулл (3), Смит (2), Нето (0), Берк (0).
Бруклин - Финикс 119:97 (35:31, 20:21, 35:21, 29:24)
Бруклин: Леверт (29 + 7 передач + 5 потерь), Харрис (16), Принс (15), Динуидди (14), Аллен (8 + 8 подборов) - старт; Луваву-Кабарро (13), Джордан (8 + 9 подборов), Чендлер (6), Куруц (5), Темпл (3), Муса (2), Чиозза (0).
Финикс: Эйтон (25 + 17 подборов), Убре (21), Бриджес (12), Букер (11), Рубио (8) - старт; Диалло (6), Окобо (5), Лекью (4), Картер (3), Харпер (2), Оуэнс (0).
Атланта - Бостон 115:123 (34:28, 28:32, 22:35, 31:28)
Атланта: Янг (34 + 7 передач + 9 потерь), Хертер (23), Коллинз (22 + 11 подборов), Тиг (18 + 6 передач), Джонс (4) - старт; Грэм (6), Картер (4), Гудвин (2), Тернер (2).
Бостон: Тейтум (28 + 7 подборов), Хэйворд (24 + 7 подборов + 6 передач), Браун (21), Тайс (9), Грин (0) - старт; Уонамейкер (16), Г. Уильямс (13), Кантер (8 + 9 подборов), Эдвардс (2), Уотерс (2), Оджелей (0).
Мемфис - Детройт 96:82 (36:32, 17:21, 19:10, 24:19)
Мемфис: Валанчюнас (26 + 17 подборов + 4 блок-шота), Брукс (15), Джарен Джексон (14), Морэнт (12 + 7 передач + 6 потерь), Краудер (4) - старт; Джонс (13), Джош Джексон (4), Кларк (4), Мелтон (2), Андерсон (2), Хилл (0).
Детройт: Драммонд (25 + 18 подборов), Браун (12 + 7 подборов), Думбуя (6 + 7 подборов), Джексон (3 + 7 подборов), Снелл (2) - старт; Гэллоуэй (17), Вуд (17), Макер (0).
Сакраменто - Миннесота 113:109 (29:20, 36:30, 28:34, 20:25)
Сакраменто: Фокс (31 + 5 потерь), Богданович (23), Барнс (14 + 7 передач), Бьелица (12), Дедмон (4 + 12 подборов + 5 блок-шотов) - старт; Хилд (16), Джайлз (6), Бэйзмор (4), Джозеф (3), Толливер (0).
Миннесота: Таунс (22 + 10 подборов + 6 передач), Напьер (17 + 7 передач), Ковингтон (15 + 8 подборов), Уиггинс (10 + 5 потерь), Калвер (3) - старт; Окоги (12), Мартин (12), Дженг (7), Белл (2), Бэйтс-Диоп (0).
Клипперс - Сан-Антонио 108:105 (29:39, 25:24, 31:19, 23:23)
Клипперс: Ленард (18), Джордж (11 + 6 передач), Беверли (9), Зубац (9 + 8 подборов), Харклесс (7) - старт; Харрелл (10), Грин (9), Уильямс (8), Шэмет (2), Макгрудер (2).
Сан-Антонио: Дерозан (26), Олдридж (14), Лайлс (10), Форбс (8), Мюррей (2) - старт; Миллс (12), Гэй (4), Пелтль (4), Уайт (2), Уокер (0).
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