Удивительный данк Маклемора - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за воскресенье, 2 февраля.

Бен Маклемор Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Бена Маклемора, Теренса Дэвиса, Зайона Уильямсона и других звездных баскетболистов.

Смотрите также аллей-уп Моранта и данк Пауэлла, которые попали в подборку лучших моментов другого игрового дня в НБА.