Удивительный данк Маклемора - лучший момент дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за воскресенье, 2 февраля.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Бена Маклемора, Теренса Дэвиса, Зайона Уильямсона и других звездных баскетболистов.
Смотрите также аллей-уп Моранта и данк Пауэлла, которые попали в подборку лучших моментов другого игрового дня в НБА.
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