Тренер Детройта: Будущее Михайлюка будет светлым, если он продолжит работать

Украинец начал прогрессировать в команде.

Главный тренер Детройта Дуэйн Кейси поделился мнением по поводу прогресса украинского баскетболиста.

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“Михайлюк на пути к тому, чтобы стать одной из ключевых фигур нашей команды в качестве шутера и игрока, который умеет создавать моменты после дриблинга. Святослав впитывает все, как губка. На него я могу положиться, его можно тренировать и обучать.

Могу предположить, что он стал увереннее в своей игре. Если молодой игрок много играет и настроен на игру, то он почувствует ритм. Ему станет проще прогрессировать.

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Соперники быстрее пытаются Святослава закрыть. Они активнее защищаются против него, так что я считаю, что Михайлюк сделал достойную работу по сопротивлению обороне.

Михайлюк постоянно учится новому. Его будущее будет светлым, если он продолжит работать. Я взволнован и счастлив наблюдать за этим. Я не думал, что это произойдет так быстро, но это приятно видеть“, - приводит слова Кейси Detroit Pistons.

Напомним, что Михайлюк сыграет в звездном уик-энде НБА.