НБА: Лейкерс победил Сакраменто, Даллас не оставил шансов Атланте
Клипперс – Миннесота 118:106 (40:32, 22:23, 36:31, 20:20)
Клипперс: Ленард (31), Джордж (21 + 7 подборов), Беверли (12), Зубац (6 + 10 подборов), Харклесс (2) – старт; Уильямс (17 + 6 передач), Харрелл (16),Шэмет (10), Грин (3), Робинсон (0), Макгрудер (0), Мэнн (0), Паттерсон (0).
Миннесота: Таунс (32 + 12 подборов), Уиггинс (13), Ковингтон (12), Напьер (11 + 10 передач), Калвер (5) – старт; Окоги (13), Мартин (7), Дженг (5), Маклафлин(4), Бэйтс-Диоп (2), Белл (2), Рид (0).
Орландо – Майами 89:102 (25:28, 24:29, 18:19, 22:26)
Орландо: Гордон (24), Вучевич (21 + 9 подборов), Фурнье (12), Фульц (11 + 6 передач),Берч (0) – старт; Картер-Уильямс (10), Росс (6), Бамба (4), Айванду (1), Кларк(0).
Майами: Батлер (24), Хирро (23), Ленард (18 + 14 подборов), Робинсон (9), Адебайо (4 + 14 подборов + 4 блок-шота) – старт; Драгич (11 + 6 передач), Нанн (6),Джонсон (4), Джонс (3 + 7 подборов).
Индиана – Нью-Йорк 85:92 (11:24, 28:26, 32:22, 14:20)
Индиана: Сабонис (25 + 8 подборов), Тернер (12), Лэмб (9), Брогдон (8 + 7 подборов + 12 передач), Уоррен (5) – старт; Макдермотт (8), Оладипо (7), Дж. Холидэй(5), Макконнелл (4), Битадзе (2), Сэмпсон (0).
Нью-Йорк: М-с Моррис (28), Рэндл (16 + 18 подборов), Гибсон (10 + 7 подборов), Буллок(7), Смит (6 + 6 передач) – старт; Дотсон (8), Аллен (6), Портис (5 + 7 подборов), Робинсон (4 + 7 подборов), Нокс (2).
Вашингтон – Бруклин 113:107 (27:36, 32:25, 22:23, 32:23)
Вашингтон: Бил (34), Томас (12), Бонга (8 + 7 подборов), Пэйтон (4), Мэтьюз (0) – старт; Брайант (17 + 10 подборов), Смит (11), Бертанс (11 + 7 подборов), Браун (8).
Бруклин: Харрис (22), Темпл (17), Аллен (13 + 15 подборов), Ирвинг (11 + 6 потерь),Принс (2) – старт; Динуидди (26 + 6 передач + 5 потерь), Джордан (8 + 11 подборов), Леверт (6), Чендлер (2).
Кливленд – Голден Стэйт 112:131 (32:31, 27:30, 19:44, 34:26)
Кливленд: Секстон (23), Гарлэнд (15 + 5 потерь), Лав (14 + 11 подборов), Осман (10),Томпсон (6 + 11 подборов) – старт; Портер (19), Нэнс (12), Экзам (6),Маккинни (5), Хенсон (2), Болден (0).
Голден Стэйт: Робинсон (22), Расселл (19 + 7 подборов + 8 передач), Ли (18), Крисс (10 + 7 подборов + 4 блок-шота), Грин (8 + 7 подборов + 16 передач).
Бостон – Филадельфия 116:95 (32:19, 27:32, 27:16, 30:28)
Бостон: Браун (32 + 9 подборов), Тейтум (25), Смарт (16), Тайс (5 + 7 подборов),Хэйворд (4 + 9 подборов) – старт; Уонамейкер (15), Оджелей (11), Г. Уильямс (5), Фалл (2), Лэнгфорд (1), Грин (0).
Филадельфия: Симмонс (23 + 9 подборов), Милтон (11), Эмбиид (11), Харрис (10), Хорфорд(9 + 9 подборов) – старт; Коркмаз (14), Тайбулл (8), Скотт (6), Берк (2), Нето(1), Смит (0).
Даллас – Атланта 123:100 (36:26, 26:23, 35:23, 26:28)
Даллас: Брансон (27 + 8 передач), Финни-Смит (22 + 7 подборов), Клебер (18 + 4 блок-шота), Хардуэй (7), Коули-Стайн (7 + 10 подборов) – старт; Сет Карри(15), Джексон (10 + 8 подборов), Райт (9 + 7 передач), Брокхофф (8),Кливленд (0).
Атланта: Коллинз (26 + 11 подборов), Хертер (20), Янг (12), Джонс (8 + 12 подборов),Реддиш (0) – старт; Гудвин (11 + 7 подборов), Картер (10), Тиг (6 + 8 передач), Грэм (5), Браун (2).
Сан-Антонио – Шарлотт 114:90 (30:28, 20:35, 29:11, 35:16)
Сан-Антонио: Дерозан (24 + 6 передач), Лайлс (11), Мюррей (9 + 10 подборов), Олдридж (8 + 7 подборов), Форбс (6) – старт; Пелтль (17 + 7 подборов), Уайт (12), Миллс(11), Уокер (6), Гэй (5), Джонсон (2), Мету (2), Белинелли (1).
Шарлотт: Бриджес (25), Зеллер (14 + 12 подборов + 8 передач), Розир (10), Грэм (8 + 9 передач + 5 потерь), Марв. Уильямс (4) – старт; Монк (11), Эрнангомес (10),Коди Мартин (8).
Сакраменто – Лейкерс 113:129 (22:44, 42:37, 25:23, 24:25)
Сакраменто: Фокс (24 + 7 потерь), Джайлз (16 + 8 подборов), Бьелица (9), Богданович (8),Барнс (2) – старт; Хилд (22), Бэйзмор (10), Джозеф (9), Mika (6 + 7 подборов),Толливер (4), Феррелл (3), Джеймс (0).
Лейкерс: Дэвис (21 + 6 передач), Брэдли (19), Джеймс (15 + 10 подборов + 11 передач), Грин (9), Макги (7 + 8 подборов) – старт; Колдуэлл-Поуп (15),Карузо (13), Рондо (13 + 8 передач), Кузма (12), Кук (5), Дэниелс (0), Дадли(0), Ховард (0 + 9 подборов).
Портленд – Юта 124:107 (33:34, 30:19, 31:30, 30:24)
Портленд: Лиллард (51 + 12 передач), Уайтсайд (17 + 21 подбор), Энтони (15), Макколлум (14), Ариза (6 + 7 подборов) – старт; Саймонс (7), Трент (7), Литтл (7), Свэниган (0), Гэбриэл (0).
Юта: Митчелл (25), Конли (22), Богданович (22), Гобер (6 + 11 подборов), Инглс (3) –старт; Кларксон (12), Ньянг (6), Дэвис (4), О'Нил (3), Такер (2), Морган (2), Мудиай (0), Брэнтли (0).
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