Аллей-уп Моранта и данк Пауэлла - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за пятницу, 31 января.

Норман Пауэлл Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Кайри Ирвинга, Расселла Уэстбрука, Зайона Уильямсона, Джа Моранта, Нормана Пауэлла и других звездных баскетболистов.

Смотрите также эффектный данк Нэнса-младшего после паса Гарленда, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня в НБА.