Аллей-уп Моранта и данк Пауэлла - среди лучших моментов дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за пятницу, 31 января.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Кайри Ирвинга, Расселла Уэстбрука, Зайона Уильямсона, Джа Моранта, Нормана Пауэлла и других звездных баскетболистов.
Смотрите также эффектный данк Нэнса-младшего после паса Гарленда, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня в НБА.
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