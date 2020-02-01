"Ты всегда будешь жить, брат": эмоциональная речь ЛеБрона в память о Брайанте

Лейкерс провели первый матч после гибели легендарного баскетболиста.

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс выступил с трогательной речью перед матчем с Портлендом, который стал первым для команды после смерти легендарного Коби Брайанта.

“Перед тем, как начать, я хочу напомнить имена всех девятерых погибших в катастрофе в прошлое воскресенье. Алисса Альтобелли, Джон и Кери Альтобелли, Пэйтон Честер, Сара Честер, Кристина Маузер, Ара Зобаян, Джанна Брайант и Коби Брайант.

Первое, о чем мы всегда думаем - это семья. Я смотрю на трибуны Стейплз-Центра и вижу, что все скорбят, у всех разбито сердце. Пережить такие моменты проще всего, оперевшись на плечи близких.

Про Лейкерс всегда говорили “это семья“. С прошлого воскресенья я убеждаюсь в этом каждую минуту. Не только игроки, а весь тренерский штаб и организация, все мы -семья. Я знаю, что Коби и Джианна, Ванесса и вся семья Брайант благодарны вам от всего сердца.

Сегодня мы чествуем то, как Коби 20 лет проливал кровь, пот и слезы на этой арене. То, как он старался быть настолько великим, насколько это возможно. Мы отдаем дань памяти парню, который пришел в Лейкерс в 18, ушел в 38, а потом за 3 года стал, наверное, самым лучшим отцом на свете.

Коби - мой брат. Я смотрел на него по телевизору, когда учился в школе, смотрел на него, когда сам попал в НБА в 18. У нас было много сражений по ходу моей карьеры, но одно у нас точно было общим: желание побеждать и быть великим.

Тот факт, что я сейчас здесь, означает для меня многое. Я и мои партнеры по команде хотим продолжить наследие Коби Брайанта не только в этом году, но до тех пор, пока мы можем играть в баскетбол, игру, которую мы все любим. Коби хотел бы этого.

Коби сказал после последнего матча в лиге: “Мамба ушел“. Я бы продолжил эту цитату: “Мамба ушел, но его не забудут“. Ты всегда будешь жить, брат“.

Напомним, в воскресенье, 26 января, Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии. Помимо баскетболиста с ним в воздушном судне была его 13-летняя дочь и еще 7 человек.

Полиция уже назвала возможную причину крушения вертолета. Отметим, что пилот вертолета Брайанта смог предотвратить смерть гибель людей на земле.

Ранее сообщалось, что американец случайно заснял полет вертолета Брайанта незадолго до аварии.