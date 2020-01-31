Михайлюк сыграет в звездном уик-энде НБА
Это второй случай в истории Украины.
Украинский баскетболист Детройта Святослав Михайлюк примет участие в Матче восходящих звезд НБА.
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Украинский форвард станет вторым в истории Украины баскетболистом, который примет участие в звездном уик-энде НБА. Первым украинцем был - Виталий Потапенко, который также сыграл в Матче восходящих звезд НБА в 1997 году.
Presenting the 2020 #NBARisingStars rosters at #NBAAllStar pic.twitter.com/Zc8fknNfiT— 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 31, 2020
Отметим, что Матч восходящих звезд состоится в пятницу, 14 февраля.
Ранее сообщалось, что НБА изменила формат Матча всех звезд-2020 в честь Брайанта.
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