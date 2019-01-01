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Тренер Детройта: Михалюк будет прогрессировать и дальше

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Украинец стал лучше проявлять себя в обороне.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Главный тренер Детройта Дуэйн Кейси поделился мнением по поводу текущей формы украинского баскетболиста Святослава Михайлюка.

“Михайлюк всегда будет отличным шутером. Сейчас он стал лучше проявлять себя в обороне. Оборонительный фокус, внимание к деталям в защите, коммуникация - аспекты, в которых он стал намного лучше.

Я уверен, что он будет прогрессировать и дальше. Наши молодые парни продолжают развиваться“, - приводит слова Кейси MLive.

Вашему вниманию видео результативных действий украинца.

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Теги: Святослав Михайлюк, Детройт Пистонс, NBA, баскетбол
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