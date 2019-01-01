Тренер Детройта: Михалюк будет прогрессировать и дальше

Украинец стал лучше проявлять себя в обороне.

Главный тренер Детройта Дуэйн Кейси поделился мнением по поводу текущей формы украинского баскетболиста Святослава Михайлюка.

“Михайлюк всегда будет отличным шутером. Сейчас он стал лучше проявлять себя в обороне. Оборонительный фокус, внимание к деталям в защите, коммуникация - аспекты, в которых он стал намного лучше.

Я уверен, что он будет прогрессировать и дальше. Наши молодые парни продолжают развиваться“, - приводит слова Кейси MLive.

Вашему вниманию видео результативных действий украинца.