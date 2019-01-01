НБА: Атланта обыграла Филадельфию, Юта уступила Денверу
Кливленд - Торонто 109:115 (26:31, 26:25, 24:32, 33:27)
Кливленд: Секстон (23), Лав (23), Гарлэнд (16 + 8 передач), Осман (8), Томпсон (2 + 12 подборов) - старт; Портер (13 + 7 потерь), Нэнс (13 + 9 подборов), Экзам (7), Маккинни (2), Хенсон (2).
Торонто: Ибака (26), Лаури (23), Сиакам (19), Ануноби (9), Ванвлит (8 + 7 подборов + 12 передач) - старт; Пауэлл (16), Буше (10), Маккоу (4), Дэвис (0).
Вашингтон - Шарлотт 121:107 (26:33, 29:27, 31:19, 35:28)
Вашингтон: Бил (34 + 9 подборов + 9 передач), Томас (18), Бонга (9), Маинми (6 + 8 подборов), Пэйтон (2) - старт; Брайант (21 + 8 подборов + 5 потерь), Браун (12), Смит (11 + 7 передач), Бертанс (6), Уильямс (2), Скофилд (0).
Шарлотт: Бриджес (23), Розир (21 + 7 подборов), Вашингтон (15), Грэм (11 + 8 передач), Зеллер (9 + 7 подборов + 7 передач) - старт; Эрнангомес (12), Монк (7), Коди Мартин (7), Марв. Уильямс (2).
Атланта - Филадельфия 127:117 (39:31, 35:36, 25:25, 28:25)
Атланта: Янг (39 + 18 передач + 7 потерь), Коллинз (17 + 20 подборов), Хантер (15), Джонс (14 + 7 подборов), Хертер (12) - старт; Картер (14), Реддиш (12), Тиг (4), Грэм (0).
Филадельфия: Симмонс (31), Милтон (27 + 6 передач), Харрис (21 + 9 подборов), Эмбиид (21 + 14 подборов), Тайбулл (3) - старт; Скотт (11), Эннис (2), Смит (1), Нето (0), Коркмаз (0).
Бостон - Голден Стэйт 119:104 (29:22, 31:28, 31:29, 28:25)
Бостон: Хэйворд (25 + 8 подборов), Тейтум (20), Браун (18 + 7 подборов + 5 потерь), Уокер (13), Тайс (5 + 8 подборов) - старт; Смарт (21 + 6 передач), Оджелей (9), Г. Уильямс (4), Лэнгфорд (2), Пуарье (2), Уонамейкер (0), Эдвардс (0).
Голден Стэйт: Расселл (22), Ли (11 + 7 подборов), Робинсон (11), Грин (9 + 7 передач), Крисс (9) - старт; Беркс (18), Эванс (8), Спеллмен (7), Пул (5), Паскалл (4).
Клипперс - Сакраменто 103:124 (33:28, 14:36, 24:21, 32:39)
Клипперс: Шэмет (15), Беверли (11), Джордж (8), Зубац (5 + 10 подборов), Харклесс (4) - старт; Уильямс (22 + 6 передач + 6 потерь), Харрелл (21 + 7 подборов), Макгрудер (6), Грин (6 + 7 подборов), Робинсон (3), Паттерсон (2).
Сакраменто: Фокс (34 + 8 передач), Богданович (15), Дедмон (11 + 11 подборов), Бьелица (9 + 8 подборов), Барнс (6) - старт; Хилд (19 + 7 подборов), Джозеф (16 + 7 передач), Бэйзмор (8), Джеймс (4), Феррелл (2), Джайлз (0), Толливер (0).
Денвер - Юта 106:100 (21:23, 22:25, 33:22, 30:30)
Денвер: Йокич (28 + 10 передач), Бартон (18), Грант (15), Моррис (7), Харрис (0) - старт; Портер (12 + 12 подборов), Бизли (7), Дозьер (6), Вандербилт (0).
Юта: Гобер (21 + 11 подборов), Богданович (18), Инглс (8 + 8 передач), Митчелл (4 + 8 передач), О'Нил (2) - старт; Кларксон (37), Ньянг (10), Мудиай (0), Дэвис (0).
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