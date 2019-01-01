Стали известны все участники Матча всех звезд НБА

Для некоторых баскетболистов это будет дебютное выступление на Матче всех звезд.

Джейсон Тейтум отправится на Матч всех звезд НБА Getty Images

В воскресенье, 16 февраля, в Чикаго состоится Матч всех звезд-2020, участие в котором примут 24 баскетболиста.

Путем голосования фанатов, игроков и СМИ были определены стартовые пятерки Восточной и Западной конференций, а вслед за ними тренерами команд Лиги были выбраны и резервисты.

Восточную конференцию представят:

Бэм Адебайо - дебют

Джимми Батлер

Кайл Лоури

Крис Миддлтон

Домантас Сабонис - дебют

Бен Симмонс

Джейсон Тейтум - дебют

От Западной конференции поедут:

Руди Гоберт - дебют

Брэндон Ингрэм - дебют

Никола Джокич

Дамиан Лиллард

Донован Митчелл - дебют

Крис Пол

Рассел Уэстбрук

Ранее сообщалось, что НБА изменила формат Матча всех звезд-2020 в честь погибшего Коби Брайанта.