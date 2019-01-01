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Стали известны все участники Матча всех звезд НБА

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Для некоторых баскетболистов это будет дебютное выступление на Матче всех звезд.
Джейсон Тейтум отправится на Матч всех звезд НБА
Джейсон Тейтум отправится на Матч всех звезд НБА
Getty Images

В воскресенье, 16 февраля, в Чикаго состоится Матч всех звезд-2020, участие в котором примут 24 баскетболиста.

Путем голосования фанатов, игроков и СМИ были определены стартовые пятерки Восточной и Западной конференций, а вслед за ними тренерами команд Лиги были выбраны и резервисты.

Восточную конференцию представят:

Бэм Адебайо - дебют
Джимми Батлер
Кайл Лоури
Крис Миддлтон
Домантас Сабонис - дебют
Бен Симмонс
Джейсон Тейтум - дебют

От Западной конференции поедут:

Руди Гоберт - дебют
Брэндон Ингрэм - дебют
Никола Джокич
Дамиан Лиллард
Донован Митчелл - дебют
Крис Пол
Рассел Уэстбрук

Ранее сообщалось, что НБА изменила формат Матча всех звезд-2020 в честь погибшего Коби Брайанта.

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Теги: Матч всех звезд, НБА, баскетбол, составы команд, NBA
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