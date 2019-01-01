Стали известны все участники Матча всех звезд НБА
Для некоторых баскетболистов это будет дебютное выступление на Матче всех звезд.
В воскресенье, 16 февраля, в Чикаго состоится Матч всех звезд-2020, участие в котором примут 24 баскетболиста.
Путем голосования фанатов, игроков и СМИ были определены стартовые пятерки Восточной и Западной конференций, а вслед за ними тренерами команд Лиги были выбраны и резервисты.
Восточную конференцию представят:
Бэм Адебайо - дебют
Джимми Батлер
Кайл Лоури
Крис Миддлтон
Домантас Сабонис - дебют
Бен Симмонс
Джейсон Тейтум - дебют
От Западной конференции поедут:
Руди Гоберт - дебют
Брэндон Ингрэм - дебют
Никола Джокич
Дамиан Лиллард
Донован Митчелл - дебют
Крис Пол
Рассел Уэстбрук
Ранее сообщалось, что НБА изменила формат Матча всех звезд-2020 в честь погибшего Коби Брайанта.
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