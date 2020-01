НБА изменила формат Матча всех звезд-2020 в честь Брайанта

Национальная баскетбольная ассоциация изменила формат Матча всех звезд-2020, который состоится 16 февраля в Чикаго. НБА тким способом хочет почтить память легенды Коби Брайанта.

Так, первые три четверти матча будут начинаться со счета 0:0, и команды будут сражаться за победу в каждой из них. В четвертой четверти не будет отсчета времени - команды будут играть пока одна из них не достигнет "окончательной отметки". Эта отметка будет сформирована путем сложения всех набранных за три четверти очков каждой из команд и прибавлением 24 очков – в честь последнего игрового номера Брайанта.

Например, перед началом четвертой четверти счет 100:95. Победителем матча станет та команда, которая первой преодолеет отметку в 124 очка - одной команде нужно будет набрать 24 очка, второй – 29.

