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Брайант будет включен в Зал славы

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Легендарный баскетболист посмертно попадет в Зал славы.
Коби Брайант
Коби Брайант
Getty Images

Легендарный защитник Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайант в 2020 году будет включен в Зал славы. Об этом рассказал в Twitter инсайдер Шэмс Чарания, ссылаясь на председателя Зала славы Джерри Коланджело.

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"Эта церемония будет самой грандиозной в истории, учитывая, что в Зал славы будут включены Коби Брайант, Тим Данкан и Кевин Гарнетт. Мы будем чествовать Коби так, как он этого заслуживает", - отметил Коланджело.

Напомним, Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии в воскресенье, 26 января. Помимо баскетболиста с ним в воздушном судне была его 13-летняя дочь и еще 7 человек.

Полиция уже назвала возможную причину крушения вертолета. Отметим, что пилот вертолета Брайанта смог предотвратить смерть гибель людей на земле.

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Теги: баскетбол, НБА, Коби Брайант, смерть, Зал славы, NBA
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