Брайант будет включен в Зал славы

Легендарный баскетболист посмертно попадет в Зал славы.

Легендарный защитник Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайант в 2020 году будет включен в Зал славы. Об этом рассказал в Twitter инсайдер Шэмс Чарания, ссылаясь на председателя Зала славы Джерри Коланджело.

Читай также: Болельщики хотят изменить логотип НБА в честь погибшего Брайанта

"Эта церемония будет самой грандиозной в истории, учитывая, что в Зал славы будут включены Коби Брайант, Тим Данкан и Кевин Гарнетт. Мы будем чествовать Коби так, как он этого заслуживает", - отметил Коланджело.

Напомним, Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии в воскресенье, 26 января. Помимо баскетболиста с ним в воздушном судне была его 13-летняя дочь и еще 7 человек.

Полиция уже назвала возможную причину крушения вертолета. Отметим, что пилот вертолета Брайанта смог предотвратить смерть гибель людей на земле.