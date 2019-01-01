Михайлюк набрал 13 очков в проигранном матче Детройта

Украинец не помог своей команде обыграть Кливленд.

В рамках очередного дня НБА Детройт Пистонс сыграл против Кливленд Кавальерс.

Участие в поединке принял легкий форвард Детройта Святослав Михайлюк. Украинец вышел в стартовом составе и провел на паркете 26:03. За это время Михайлюк набрал 13 очков (2/6 двухочковых, 3/7 трехочковых), совершил 2 подбора, 1 передачу, а также допустил 1 потерю и 1 фол.

Святослав не помог своей команде победить - Детройт уступил Кливленду со счетом 100:115.

Вашему вниманию результаты всех матчей игрового дня НБА.