НБА: Детройт с Михайлюком уступил Кливленду, Чикаго с трудом обыграл Сан-Антонио
Детройт - Кливленд 100:115 (23:24, 22:29, 27:36, 28:26)
Детройт: Джексон (16), Драммонд (15 + 8 подборов), Михайлюк (13), Макер (9), Думбуя (8) - старт; Гэллоуэй (11), М-ф Моррис (9), Браун (8 + 6 передач), Вуд (8), Кинг (3).
Кливленд: Секстон (23 + 5 потерь), Лав (20 + 7 подборов), Томпсон (17 + 11 подборов), Осман (7), Гарлэнд (6) - старт; Маккинни (15), Нэнс (10), Портер (9), Экзам (4), Хенсон (4), Уэйд (0), Кук (0).
Майами - Орландо 113:92 (31:21, 23:27, 31:23, 28:21)
Майами: Робинсон (21), Адебайо (20 + 10 подборов + 10 передач), Батлер (19 + 7 передач), Хирро (13), Ленард (5 + 8 подборов) - старт; Драгич (14), Джонс (8), Олиник (8), Уэйтерс (3), Джонсон (2), Винсент (0), Силва (0).
Орландо: Гордон (13 + 7 подборов), Вучевич (13 + 12 подборов), Фульц (12 + 7 передач), Фурнье (9 + 8 передач), Берч (7) - старт; Росс (11), Бамба (10), Картер-Уильямс (9), Айванду (6), Джонсон (2), Лоу (0), Фрэйзер (0), Джефферсон (0).
Оклахома-Сити - Даллас 97:107 (22:25, 25:34, 30:29, 20:19)
Оклахома-Сити: Шредер (21 + 7 подборов + 6 передач), Гилджес-Александер (16 + 11 подборов), Галлинари (14 + 6 передач), Адамс (9), Дорт (5) - старт; Бертон (11), Ноэл (9 + 8 подборов), Диалло (6), Бэйзли (3), Мускала (3), Херви (0).
Даллас: Дончич (29 + 11 подборов), Хардуэй (15), Порзингис (14 + 10 подборов), Сет Карри (8), Финни-Смит (2 + 8 подборов) - старт; Райт (14 + 12 подборов), Клебер (11), Брансон (9), Джексон (5).
Чикаго - Сан-Антонио 110:109 (21:28, 29:20, 25:37, 35:24)
Чикаго: Лавин (23), Саторански (13 + 6 передач), Янг (13 + 9 подборов), Корнет (12 + 9 подборов), Данн (10 + 8 передач) - старт; Валентайн (16), Уайт (11), Хатчисон (8), Фелисио (4), Арчидиаконо (0).
Сан-Антонио: Дерозан (36 + 10 подборов), Пелтль (16 + 13 подборов), Лайлс (10 + 8 подборов), Мюррей (2), Форбс (2) - старт; Миллс (25), Гэй (9), Уокер (5), Мету (4), Уайт (0)
Миннесота - Сакраменто 129:133 OT (37:24, 31:26, 29:28, 22:41, 10:14)
Миннесота: Уиггинс (36 + 9 подборов + 8 передач), Ковингтон (24 + 7 подборов), Таунс (23 + 8 подборов + 7 потерь), Напьер (10 + 8 передач), Калвер (5) - старт; Бэйтс-Диоп (9), Маклафлин (8), Окоги (7), Дженг (5), Мартин (2), Рид (0), Вонле (0).
Сакраменто: Фокс (22 + 7 подборов + 8 передач), Бьелица (20 + 9 подборов + 8 передач), Барнс (12), Богданович (11), Дедмон (2) - старт; Хилд (42), Бэйзмор (15), Джозеф (4), Феррелл (3), Джайлз (2), Толливер (0).
Юта - Хьюстон 117:126 (20:28, 26:31, 29:28, 42:39)
Юта: Митчелл (36), Богданович (30), Гобер (12 + 14 подборов), Инглс (7 + 6 передач), О'Нил (3) - старт; Конли (10 + 5 потерь), Кларксон (8), Брэдли (6), Ньянг (5).
Хьюстон: Гордон (50), Риверс (21), Хауз (21 + 11 подборов + 5 перехватов + 5 потерь), Такер (9 + 10 подборов), Маклемор (6) - старт; Сефолоша (9), Фрэйзер (6), Клемонс (2), Хартенштайн (2).
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