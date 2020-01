Болельщики хотят изменить логотип НБА в честь погибшего Брайанта

После известий о трагической гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта, фанаты создали петицию, в которой призывают Национальную баскетбольную ассоциацию изменить свой логотип.

На нынешней эмблеме изображен силуэт другого легендарного баскетболиста - Джерри Уэста.

That’s it we’re changing the logo.. that’s literally the only way to truly respect the legend of Kobe Bryant pic.twitter.com/LaYjZHNbdN