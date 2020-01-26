Болельщики хотят изменить логотип НБА в честь погибшего Брайанта
Фанаты создали петицию, в которой призывают НБА сменить изображение эмблемы.
После известий о трагической гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта, фанаты создали петицию, в которой призывают Национальную баскетбольную ассоциацию изменить свой логотип.
Читай также: Стала известна возможная причина авиакатастрофы вертолета Брайанта
На нынешней эмблеме изображен силуэт другого легендарного баскетболиста - Джерри Уэста.
That’s it we’re changing the logo.. that’s literally the only way to truly respect the legend of Kobe Bryant pic.twitter.com/LaYjZHNbdN— Jeremiah the Great (@Jmarr237) January 26, 2020
Отметим, что петиция уже набрала более 250 тысяч подписей. Подписать ее можно здесь.
Ранее сообщалось, что пилот вертолета Брайанта смог предотвратить смерть гибель людей на земле.
Полная версия правил