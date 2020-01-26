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Болельщики хотят изменить логотип НБА в честь погибшего Брайанта

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Фанаты создали петицию, в которой призывают НБА сменить изображение эмблемы.
Коби Брайант
Коби Брайант
Getty Images

После известий о трагической гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта, фанаты создали петицию, в которой призывают Национальную баскетбольную ассоциацию изменить свой логотип.

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На нынешней эмблеме изображен силуэт другого легендарного баскетболиста - Джерри Уэста. 

Отметим, что петиция уже набрала более 250 тысяч подписей. Подписать ее можно здесь.

Ранее сообщалось, что пилот вертолета Брайанта смог предотвратить смерть гибель людей на земле.

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Теги: баскетбол, НБА, Коби Брайант
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