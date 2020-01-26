Болельщики хотят изменить логотип НБА в честь погибшего Брайанта

Фанаты создали петицию, в которой призывают НБА сменить изображение эмблемы.

После известий о трагической гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта, фанаты создали петицию, в которой призывают Национальную баскетбольную ассоциацию изменить свой логотип.

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На нынешней эмблеме изображен силуэт другого легендарного баскетболиста - Джерри Уэста.

That’s it we’re changing the logo.. that’s literally the only way to truly respect the legend of Kobe Bryant pic.twitter.com/LaYjZHNbdN — Jeremiah the Great (@Jmarr237) January 26, 2020

Отметим, что петиция уже набрала более 250 тысяч подписей. Подписать ее можно здесь.

Ранее сообщалось, что пилот вертолета Брайанта смог предотвратить смерть гибель людей на земле.