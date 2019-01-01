Пилот вертолета Брайанта смог предотвратить смерть гибель людей на земле - WFAA

Ара Забаян увел падающий геликоптер от пригородов Лос-Анджелеса.

Пилот разбившегося частного вертолета, на борту которого был легендарный баскетболист Коби Брайант, при падении предотвратил вероятную гибель людей на земле, сообщает телеканал WFAA.

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Источник утверждает, что Аре Забаяну в последний момент удалось увести падающий вертолет от пригородов Лос-Анджелеса.

Ранее стала известна возможная причина авиакатастрофы вертолета Брайанта.

Кроме баскетболиста, на борту были еще восемь человек.