Пилот вертолета Брайанта смог предотвратить смерть гибель людей на земле - WFAA
Ара Забаян увел падающий геликоптер от пригородов Лос-Анджелеса.
Пилот разбившегося частного вертолета, на борту которого был легендарный баскетболист Коби Брайант, при падении предотвратил вероятную гибель людей на земле, сообщает телеканал WFAA.
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Источник утверждает, что Аре Забаяну в последний момент удалось увести падающий вертолет от пригородов Лос-Анджелеса.
Ранее стала известна возможная причина авиакатастрофы вертолета Брайанта.
Кроме баскетболиста, на борту были еще восемь человек.
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