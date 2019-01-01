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Стала известна возможная причина авиакатастрофы вертолета Брайанта

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Погодные условия могли вмешаться в полет.
Коби Брайант
Коби Брайант
Los Angeles Times

В полиции Лос-Анджелеса назвали возможную причину авиакатастрофы вертолета, на котором находилось девять человек, в том числе легендарный баскетболист Коби Брайант, об этом сообщает Los Angeles Times.

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По информации источника, правоохранительные органы считают, что причиной авиакатастрофы мог стать густой туман.

Отмечается, что в день авиакатастрофы погодные условия не отвечали минимальным стандартам для полетов.

Los Angeles Times

Ранее стали известны имена всех погибших в авиакатастрофе.

Напомним, что соболезнования выразили главный тренер Реала Зинедин Зидан, футболист Барселоны Лионель Месси, футболист Ювентуса Криштиану Роналду, футболист ПСЖ Неймар, который посвятил гол Брайанту, легендарный баскетболист Майкл Джордан, а ЛеБрон Джеймс расплакался, когда узнал про гибель Коби.

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Теги: Коби Брайант, трагедия, катастрофа
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