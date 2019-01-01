Стали известны имена всех погибших в авиакатастрофе вместе с Коби Брайантом
Погибло девять человек.
Спасателям удалось узнать имена всех людей, которые погибли в авиакатастрофе вместе с Коби Брайантом, об этом сообщает Heavy.
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По информации источника, погибшими стали Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна, партнерша девочки по команде Алисса вместе с родителями Кери и Джоном Альтобелли.
На борту также находились Сара Честер с дочерью Пэйтон, ассистентка тренера баскетбольной команды, за которую выступали девочки, Кристина Мозер и пилот вертолета Ара Зобаян.
Отметим, что тысячи фанатов пришли к арене Лейкерс, чтобы почтить память Брайанта.
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