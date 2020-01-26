Мамба - навсегда!: реакция украинских спортсменов на гибель Коби Брайанта

Вашему вниманию высказывания украинских спортсменов о гибели легендарного баскетболиста.

Вчера, 26 января, известный баскетболист NBA Коби Брайант погиб в результате крушения частного вертолета.

Трагедия произошла в городе Калабасас, который находится в округе Лос-Анджелес, Калифорния.

Вашему вниманию реакция украинских спортсменов о катастрофе:

Первая ракетка Украины Элина Свитолина: “Брутальный. Разбитое сердце. Мое самое большое вдохновение. Легенда. Мамба - навсегда!“

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: “Покойся с миром, Коби Брайант“.

Борец Жан Беленюк: “Нет слов.. ЛЕГЕНДА.. один из величайших баскетболистов современности..и моих любимых игроков NBA“.

Боксер Александр Гвоздик: “Покойся с миром...“.

Украинский баскетболист в NBA Святослав Михайлюк: “Будем вспоминать тебя всегда!“

Отметим, что соболезнования выразили футболист Барселоны Лионель Месси, футболист Ювентуса Криштиану Роналду, футболист ПСЖ Неймар, который посвятил гол Брайанту, легендарный баскетболист Майкл Джордан, а ЛеБрон Джеймс расплакался, когда узнал про гибель Коби.