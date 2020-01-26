Мамба - навсегда!: реакция украинских спортсменов на гибель Коби Брайанта
Вчера, 26 января, известный баскетболист NBA Коби Брайант погиб в результате крушения частного вертолета.
Трагедия произошла в городе Калабасас, который находится в округе Лос-Анджелес, Калифорния.
Вашему вниманию реакция украинских спортсменов о катастрофе:
Первая ракетка Украины Элина Свитолина: “Брутальный. Разбитое сердце. Мое самое большое вдохновение. Легенда. Мамба - навсегда!“
January 27, 2020
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: “Покойся с миром, Коби Брайант“.
Борец Жан Беленюк: “Нет слов.. ЛЕГЕНДА.. один из величайших баскетболистов современности..и моих любимых игроков NBA“.
Боксер Александр Гвоздик: “Покойся с миром...“.
Украинский баскетболист в NBA Святослав Михайлюк: “Будем вспоминать тебя всегда!“
Отметим, что соболезнования выразили футболист Барселоны Лионель Месси, футболист Ювентуса Криштиану Роналду, футболист ПСЖ Неймар, который посвятил гол Брайанту, легендарный баскетболист Майкл Джордан, а ЛеБрон Джеймс расплакался, когда узнал про гибель Коби.
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